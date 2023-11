Χαμός στα ATP Finals – Με την πλάτη στον τοίχο ο Τζόκοβιτς (vids)

«Φωτιά» στο Green Group των ATP Finals έβαλε η σπουδαία νίκη του Γιάνικ Σίνερ απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς με 2-1 σετ για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Μια νίκη που έβαλε τον Ιταλό γερά στο κόλπο της πρόκρισης και σε μπελάδες τον Σέρβο σούπερ σταρ, ο οποίος ακόμα και εάν νικήσει τον Χούμπερτ Χουρκάτς στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων δεν είναι σίγουρο ότι θα περάσει στα ημιτελικά.

Ο Πολωνός τενίστας που πήρε τη θέση του τραυματία Στέφανου Τσιτσιπά, παρότι δεν έχει παίξει στη φετινή διοργάνωση (0-0), έχει ακόμα κάποιες ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση, τις οποίες θα διεκδικήσει στο παιχνίδι με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ενας αμφίρροπος όμιλος που όλα είναι πιθανά μετά τα αποτελέσματα των δύο πρώτων αγωνιστικών. Ο Γιάνικ Σίνερ, μετά τις νίκες που πέτυχε απέναντι σε Στέφανο Τσιτσιπά και Νόβακ Τζόκοβιτς έχει 2-0, με τον Σέρβο και τον Χόλγκερ Ρούνε να ακολουθούν με 1-1. Στην τελευταία θέση ο Χούμπερτ Χουρκάτς, που θα κάνει πρεμιέρα απέναντι στον «Νόλε».

Το πρόγραμμα:

Νόβακ Τζόκοβιτς – Χούμπερτ Χουρκάτς (15:30)

Γιάνικ Σίνερ – Χόλγκερ Ρούνε (22:00)

1) Εάν ο Τζόκοβιτς επικρατήσει του Χουρκάτς (2-0 ή 2-1) και ο Σίνερ νικήσει τον Ρούνε (2-0 ή 2-1), ο Ιταλός θα είναι πρώτος και ο Σέρβος δεύτερος.

2) Εάν ο Τζόκοβιτς νικήσει τον Χουρκάτς με 2-0 και ο Ρούνε με 2-0 τον Σίνερ, ο Δανός θα είναι πρώτος και ο Σέρβος δεύτερος.

3) Εάν ο Τζόκοβιτς κερδίσει τον Χουρκάτς με 2-0 και ο Ρούνε τον Σίνερ με 2-1 τότε θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία και θα ισχύσει ο κανονισμός των γκέιμς. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα περάσουν στην επόμενη φάση οι δυο με το καλύτερο ποσοστό κερδισμένων γκέιμς.

4) Εάν ο Τζόκοβιτς νικήσει τον Χουρκάτς με 2-1 και ο Ρούνε κερδίσει τον Σίνερ, είτε με 2-0 είτε με 2-1, θα περάσουν στους «4» ο Δανός (ως πρώτος) και ο Ιταλός (ως δεύτερος).

5) Εάν ο Χουρκάτς νικήσει τον Τζόκοβιτς (2-0 ή 2-1) και ο Σίνερ τον Ρούνε (2-0 ή 2-1), θα περάσουν στην επόμενη φάση ο Ιταλός (ως πρώτος) και ο Σέρβος (ως δεύτερος).

6) Εάν ο Χουρκάτς κερδίσει τον Τζόκοβιτς (2-0 ή 2-1) και ο Ρούνε τον Σίνερ (2-0 ή 2-1), θα περάσουν στα ημιτελικά ο Δανός ως πρώτος και ο Ιταλός ως δεύτερος.

