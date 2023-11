145 καθηγητές υπογράφουν κείμενο στήριξης του Στέφανου Γκρίτζαλη

Την υποστήριξή τους στον πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητή Στέφανο Γκρίτζαλη, μέλος της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) και καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς θέλησαν να εκφράσουν 145 συνάδελφοί του που αισθάνονται την ανάγκη να τονίσουν μια ακόμη φορά την εντιμότητα και την ηθική ακεραιότητά του, όπως αναφέρει το δημοσίευμα από το stonisi.gr, αναφορικά με τη δίωξή του για την τέλεση του αδικήματος «της γνωστοποίησης σε τρίτους απορρήτων στοιχείων».

«Η επαγγελματική και επιστημονική πορεία του καθηγητή Στέφανου Γκρίτζαλη είναι γνωστή και έχει μνημονευθεί στα ψηφίσματα του Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Πανεπιστημιακών, της ΠΟΣΔΕΠ» αναφέρουν.

«Ο Στέφανος Γκρίτζαλης χαρακτηρίζεται από συνέπεια λόγων και έργων και από απόλυτη προσήλωση και συνέπεια κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας»

«Για τις επιστημονικές περγαμηνές του ο καθένας και η καθεμία μπορεί να ανατρέξει σε πολλές βάσεις δεδομένων. Εμείς οι υπογράφοντες και υπογράφουσες, με τον Στέφανο Γκρίτζαλη έχουμε αναπτύξει τα τελευταία 23 χρόνια μια φιλική και ανθρώπινη σχέση μέσα από την καθημερινή μας επαφή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», σημειώνουν στη συνέχεια.

Ο Στέφανος Γκρίτζαλης, τονίζουν στο κείμενο, «είναι άνθρωπος με προσωπικό και ακαδημαϊκό ήθος, διαθέτει υψηλό αίσθημα ευθύνης, χαρακτηρίζεται από συνέπεια λόγων και έργων και από απόλυτη προσήλωση και συνέπεια κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας. Είναι ένας έντιμος και ηθικός άνθρωπος, αφοσιωμένος στην εκπαίδευση, την επιστημονική έρευνα και την τήρηση της νομοθεσίας. Ελπίζουμε και πιστεύουμε σε απόδοση δικαιοσύνης χωρίς καθυστερήσεις, ώστε να μπορεί να συνεχίσει απερίσπαστος το έργο του επιστημονικό, εκπαιδευτικό και θεσμικό» καταλήγει το κείμενο.

Οι 145 που υπογράφουν το κείμενο

1. Αγγελής Βασίλειος, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

2. Αμπαζής Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

3. Αναγνωστοπούλου Διαμάντη, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

4. Ανδρεαδάκης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

5. Ανούσης Μιχάλης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών

6. Βαλίρης Γεώργιος, Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

7. Βλάχου Ακριβή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

8. Βουγιούκας Δημοσθένης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

9. Βρατσάλης Κώστας, Ομότιμος, Καθηγητής, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

10. Γαβαλάς Δαμιανός, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

11. Γεωργαλίδου Μαριάνθη, Καθηγήτρια, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

12. Γεωργούλας Στράτος, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας

13. Γιαγκίνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

14. Γιαννακόπουλος Κώστας, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας κ Ιστορίας

15. Γκαρά Ελένη, Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

16. Γκασούκα Μαρία, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

17. Γκιάλας Ιωάννης, Καθηγητής, πρώην Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

18. Γκιάλης Στέλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας

19. Γκότσιας Απόστολος, Αφυπηρετήσας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, πρώην Μέλος Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (2016–2021)

20. Γκουμόπουλος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

21. Γουβιάς Διονύσης, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

22. Δαρζέντα Jenny, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

23. Δαρζέντας Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

24. Δημητρακόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος

25. Δημητρακοπούλου Αγγελική, πρώην Αντιπρύτανις Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

26. Δημητρακοπούλου Δώρα, Λέκτορας, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

27. Διαμαντοπούλου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

28. Δούνιας Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

29. Δριβαλιάρης Δημοσθένης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

30. Ευαγγελινός Η. Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος

31. Ζερβάκης Βασίλης, Καθηγητής, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

32. Ζορμπαλά Κωνσταντίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μαθηματικών

33. Ζώρας Κώστας, Ομότιμος Καθηγητής, πρώην Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας

34. Θανοπούλου Α. Ελένη, πρώην Αντιπρύτανις Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγήτρια, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

35. Θεοδώρου Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος

36. Ιακώβου Βίκυ, Επίκουρη Kαθηγήτρια πολιτικής φιλοσοφίας, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

37. Καβακλή Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

38. Καβαλλιεράτου Εργίνα, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

39. Καβάσσαλης Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

40. Καΐλα Μαρία, πρώην Αντιπρύτανις Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

41. Καλαβάσης Φραγκίσκος, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

42. Καλαντζή Ολγα-Ιωάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Περιβάλλοντος

43. Καλλονιάτης Χρήστος, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

44. Καμπουράκης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

45. Κανάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Ιστορίας και Ανθρωπολογίας

46. Κάπρος Σεραφείμ, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

47. Καράβας Σπύρος, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

48. Καραγρηγορίου Αλέξανδρος, Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

49. Καραμούζης Πολύκαρπος, Καθηγητής, Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

50. Καραντώνης X. Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Τροφίμων, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

51. Κάργας Παναγιώτης, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΈΤΈΠ), Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

52. Καρκαζής Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

53. Καρύδα Μαρία, Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

54. Καρύδης Μιχάλης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

55. Κάτσικας Σωκράτης, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής, Norwegian University of Science and Technology, Διευθυντής Norwegian Centre for Cybersecurity in Critical Sectors

56. Καφούση Σόνια, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

57. Κίζος Αθανάσιος, Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας

58. Κιμουρτζής Παναγιώτης, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

59. Κίτσιου Αγγελική, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

60. Κλωνάρη Αικατερίνη, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας

61. Κόκκορης Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

62. Κοκολάκης Σπύρος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

63. Κοντάκος Αναστάσιος, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

64. Κορμέντζας Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

65. Κορρές Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας

66. Κοτζόγλου Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

67. Κουρουτσίδου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

68. Κουσούλης Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

69. Κουτσούμπας Δρόσος, Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας, Πρόεδρος Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

70. Κοφινάς Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

71. Κωνσταντέλου Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

72. Κωνσταντίνου Ελισάβετ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

73. Λαγός Δημήτρης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

74. Λεκάκου Μαρία, Καθηγήτρια, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

75. Λέκκας Θεμιστοκλής, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος

76. Λερός Ασημάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

77. Λιάγκουρας Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

78. Λίλας Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

79. Λίτινας Νικόλαος, πρώην Αντιπρύτανης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

80. Λουκής Ευρυπίδης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

81. Μαλιάτσος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

82. Μαύρη Μαρία, Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πρώην Αντιπρύτανις Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγήτρια, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

83. Μαυροειδή Αικατερίνη Γεωργία, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

84. Μελέκος Γιώργος, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΈΤΈΠ) Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

85. Μεσαριτάκης Χάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

86. Μήτρου Λίλιαν, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

87. Μπαλτάς Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

88. Μπέλλας-Χατζηγεώργης Χριστόδουλος-Σπυρίδων, αφυπηρετήσας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

89. Μπογετζάγιας Ιωσήφ, Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος

90. Μπουμπάρης Νίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

91. Μπούνια Αλεξάνδρα, πρώην Αντιπρύτανις Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

92. Ναγόπουλος Νίκος, Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας

93. Νασοπούλου Κωνσταντίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

94. Νάστου Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών

95. Νικητάκος Νικήτας, Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

96. Νικολάου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

97. Ντάλης Σωτήρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

98. Νταραντούμης Θανάσης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας

99. Ξανθάκου Ποτίτσα, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

100. Ξανθόπουλος Στέλιος, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

101. Παπασαλούρος Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών

102. Παπαταξιάρχης Ευθύμιος, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

103. Παυλογεωργάτος Γεράσιμος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

104. Πετρίδου Έλια, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

105. Πλακωτός Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

106. Πλατής Αγάπιος, Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

107. Πλεξουσάκη Έφη, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια,Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

108. Πολυδωροπούλου Αμαλία, πρώην Αντιπρύτανις Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγήτρια, Τμήμα Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

109. Παπαβασιλείου Βασίλειος, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

110. Πολεμικός Νικήτας, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

111. Ράπτης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

112. Ριζομυλιώτης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκόποπειο Πανεπιστήμιο

113. Ρουμελιώτης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

114. Σαββάκης Μάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας

115. Σαμπανίκου Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

116. Σαρρής Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

117. Σεϊμένης Ιωάννης, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητής, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

118. Σερεμέτης Δημήτρης, αφυπηρετήσας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

119. Σιδερή Μαρία, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ), Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

120. Σκουμπουρδή Χρυσάνθη, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

121. Σκούτας Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

122. Σοφός Αλιβίζος, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

123. Σπιλάνης Γιάννης, Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος

124. Σταμάτης Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

125. Στασινάκης Νάσος, Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος

126. Στεργιόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

127. Συρόπουλος Σπύρος, πρώην Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητής, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

128. Τοπουζέλης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

129. Τουντόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

130. Τράγου Ελένη-Ανθή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

131. Τρούμπης Ανδρέας, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος

132. Τσαπόγας Γεώργιος, Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

133. Τσάρτας Πάρις, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

134. Τσιγάρος Θεολόγος, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ), Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

135. Τσιρτσής Γιώργος, Καθηγητής, πρώην Κοσμήτορας Σχολής Περιβάλλοντος, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

136. Τσολακίδης Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

137. Τσολομύτης Αντώνης, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών

138. Φεσάκης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

139. Φώκιαλη Πέρσα, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

140. Χαλιδιάς Νίκος, Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

141. Χαντζαρούλα Ποθητή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

142. Χασιώτης Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

143. Χατζηνικήτας Αγαπητός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών

144. Χριστόπουλος Γ. Απόστολος, Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

145. Χριστοφάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων