Απίστευτη ομοιότητα και λάμψη για Κάια Γκέρμπερ και Σίντι Κρόφορντ

Ήταν το βράδυ της Τρίτης που η 22χρονη Κάια Γκέρμπερ έδωσε το παρών μαζί με τη μητέρα της και supermodel των ’90ς Σίντι Κρόφορντ στο πάρτι Planet Omega στη Νέα Υόρκη.

Το εντυπωσιακό δίδυμο τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω του, με μητέρα και κόρη να επιλέγουν το μαύρο χρώμα για την εμφάνισή τους.

Η Κάια Γκέρμπερ και η Σίντι Κρόφορντ απαθανατίστηκαν από τους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης, με το δίδυμο να είναι άκρως εντυπωσιακό.

Η εκδήλωση Planet Omega, που άνοιξε στις 9 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Νοεμβρίου, είναι μια γιορτή για τα 120 χρόνια ιστορίας της Omega, ένα από τα κορυφαία brand στα ρολόγια πολυτελείας ανά τον κόσμο.

Cindy Crawford steps out with lookalike daughter Kaia Gerber in matching looks at NYC gala https://t.co/Hc284jdrMK

— Thomas Payne (@TPayneCommon) November 15, 2023