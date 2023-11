Έτσι συστήνει την Ines de Ramon ο Μπραντ Πιτ

Χρόνια μετά το διαζύγιο και την έντονη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ συστήνει ως κοπέλα του την 32χρονη Ines de Ramon.

«Αυτή είναι η πρώτη κανονική σχέση του Μπραντ Πιτ μετά το διαζύγιο. Παρουσιάζει την Ines de Ramon ως κοπέλα του» αναφέρει δημοσίευμα του People.

«Είναι υπέροχο να τον βλέπουμε σε καλή κατάσταση. Η Ines τον κάνει πολύ ευτυχισμένο», προσέθεσε η πηγή στο περιοδικό.

Οι δηλώσεις έρχονται μετά την κοινή εμφάνιση του Μπραντ Πιτ και της Ines de Ramon στο 12ο ετήσιο Art+Film Gala του LAMCA στο Λος Άντζελες όπου πέρασαν υπέροχα.

«Απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου και πέρασαν υπέροχα στο γκαλά μαζί. Το ζευγάρι δεν πόζαρε μαζί για κοινές φωτογραφίες στην εκδήλωση αλλά ήταν σούπερ αγαπημένοι, γελούσαν και αστειεύονταν με όλους γύρω τους» συμπλήρωσε η πηγή.

‘Very happy’ Brad Pitt introduces Ines de Ramon as his ‘girlfriend’ https://t.co/ZSEbHG4B0k pic.twitter.com/AUeVnNc5Ai

Η Ines de Ramon και ο λαμπερός ηθοποιός σύντομα θα συμπληρώσουν τον πρώτο χρόνο της σχέσης τους, καθώς η σχέση τους ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022.

«Περνούν σχεδόν όλο τον ελεύθερο χρόνο τους μαζί» αποκάλυψε πηγή στο US Weekly.

H Ines de Ramon, που εθεάθη να φορά ένα κολιέ με το γράμμα «B» πριν από λίγους μήνες, έχει έρθει πολύ κοντά με τους στενούς φίλους του Μπραντ Πιτ.

Brad Pitt and Ines de Ramon Stepped Out as a ‘Super Loving’ Couple at LACMA Gala (Exclusive) pic.twitter.com/pWtLMLtoRe

— People (@people) November 6, 2023