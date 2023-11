Αγγλία: Τέσσερις άνδρες κατηγορούνται για κλοπή χρυσής τουαλέτας αξίας 6 εκατ. δολαρίων

Για την κλοπή μιας χρυσής τουαλέτας 18 καρατίων από ένα παλάτι στη νότια Αγγλία κατηγορούνται τέσσερις άντρες, ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές του Λονδίνου.

Η πλήρως λειτουργική τουαλέτα, αξίας 4,8 εκατομμυρίων λιρών (5,9 εκατομμυρίων δολαρίων), αποτελούσε μέρος έκθεσης ενός Ιταλού εννοιολογικού καλλιτέχνη στο παλάτι Μπλένχαϊμ.

Όπως αναφέρει το Reuters, το παλάτι Μπλένχαϊμ αποτελεί σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο και μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Four men were charged on Monday over the theft of an 18-carat toilet valued at $5.95 million. https://t.co/hkBanh9Uqg

— Forbes (@Forbes) November 7, 2023