O «φύλακας-άγγελος» της Ιντερ: Ο Σόμερ κάνει απίθανα πράγματα! (vids+pics)

Πρώτη στην Ιταλία και στους «16» του Champions League από την τέταρτη αγωνιστική. Η καλύτερη επίθεση στη Serie A (27 γκολ) και η καλύτερη άμυνα (6 παθητικό, σ.σ μαζί με την Γιουβέντους). Ποδόσφαιρο κυριαρχίας και θέαμα υψηλού επιπέδου στα περισσότερα ματς.

Ο λόγος για την Ιντερ του Σιμόνε Ιντζάγκι, ο οποίος έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια εκπληκτική ομάδα, που παίζει ωραία μπάλα και συνδυάζει θέαμα και ουσία. Ένα σύνολο που είναι συμπαγές στην άμυνα και «φωτιά» στην επίθεση, με την ομάδα από το Μιλάνο να έχει τον πρώτο σκόρερ της Serie A και τον καλύτερο τερματοφύλακα στην Ευρώπη. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες με 12 τέρματα είναι στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ, έχοντας μάλιστα τα διπλάσια γκολ από τους Ζιρού, Λουκάκου και Οσιμεν που ακολουθούν και έχουν από 6. Ο Αργεντινός επιθετικός πραγματοποιεί εκπληκτική σεζόν και έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη φετινή πορεία της Ιντερ σε Serie A και Champions League.

Τεράστια συμβολή, όμως, έχει και ο Γιαν Σόμερ. Ο Ελβετός τερματοφύλακας κάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του και έχει δικαιώσει απόλυτα τον Σιμόνε Ιντζάγκι, που ζητούσε επιτακτικά την απόκτησή του το περασμένο καλοκαίρι από την Μπάγερν. Ο 34χρονος πορτιέρο αποκτήθηκε από τους Νερατζούρι για να καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του Αντρέ Ονάνα και πλέον κανείς στο εσωτερικό της Ιντερ δεν… θυμάται τον Καμερουνέζο.

Ο Γιαν Σόμερ μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να «σβήσει» τον Αφρικανό από τις μνήμες των οπαδών της ιταλικής ομάδας και να κερδίσει τον σεβασμό τους. Ο Ελβετός, παρότι είναι ο πιο κοντός τερματοφύλακας του ιταλικού πρωταθλήματος (σ.σ 1.83 μέτρα), έχει εξελιχθεί σε «εφιάλτη» για τους αντίπαλους επιθετικούς, που… φτύνουν αίμα για να του βάλουν γκολ. Σε 11 παιχνίδια στη Serie A έχει κρατήσει 7 φορές ανέπαφη την εστία του, με το clean sheets του έμπειρου γκολκίπερ στη φετινή σεζόν να αυξάνονται σε 9, εάν προσθέσει κανείς τα δύο που έχει στους ομίλους του Champions League.

Ενας αριθμός που τον φέρνει στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, με τον Γιαν Σόμερ να έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του περισσότερες φορές από οποιονδήποτε άλλο τερματοφύλακα σε Serie A, Premier League, Primera Division, Bundesliga και Ligue 1. Μάλιστα, έχει ήδη περισσότερα clean sheets από όσα είχε την περσινή σεζόν σε 25 αναμετρήσεις με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου (8). Φέτος σε λιγότερα παιχνίδια έχει ήδη 9. Δείγμα της εξαιρετικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο Ελβετός, ο οποίος συνολικά στην καριέρα του έχει 672 συμμετοχές, με 219 clean sheets. Τα περισσότερα ήταν με την Γκλάντμπαχ, όπου είχε 90 σε 333 αγώνες.

9 – Yann Sommer 🇨🇭 has kept nine clean sheets in all competitions this season (15 appearances), more than any other goalkeeper in Europe’s big-five leagues. He has already kept one more clean sheet with Internazionale than in his 25 matches for FC Bayern. Giant. pic.twitter.com/Yy2ZdkGggp

