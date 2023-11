Oι ταινίες που θα μας «συντροφεύσουν» τον Νοέμβριο

Ο Νοέμβριος έφερε κρύο και πολλές ταινίες που – μάλλον – πρέπει να δούμε. Ας ρίξουμε μια ματιά.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

Ήρθε και πάλι η ώρα για prequel. Τον Δεκέμβριο, θα δούμε την ίδρυση του εργοστασίου σοκολάτας του Willy Wonka στο Wonka, αλλά πρώτα έχουμε το The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes. Βασισμένο στο δυστοπικό μυθιστόρημα YA της Suzanne Collins, το prequel τοποθετείται 64 χρόνια πριν από τις προηγούμενες ταινίες Hunger Games. Ο χαρακτήρας του Donald Sutherland, ο Coriolanus Snow, είναι πια έφηβος, τον οποίο υποδύεται ο Tom Blyth, και η Rachel Zegler είναι η γυναίκα που πρέπει να εκπαιδεύσει για τον 10ο ετήσιο αγώνα θανάτου της Capitol. Πρόκειται, λέει η Κόλινς, για έναν άγριο διαγωνισμό χαμηλής τεχνολογίας. «Ακόμα και ως νικητής στον πόλεμο, το Καπιτώλιο δεν θα είχε τον χρόνο ή τους πόρους για κάτι εξεζητημένο. Έπρεπε να ξαναχτίσουν την πόλη τους και τις βιομηχανίες στις περιφέρειες, οπότε η αρένα είναι στην πραγματικότητα ένα παλιό αθλητικό στάδιο. Απλώς έριξαν μέσα τα παιδιά και τα όπλα και άνοιξαν τις κάμερες».

Κυκλοφορεί διεθνώς από τις 15 Νοεμβρίου και στις 17 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Saltburn

Η Emerald Fennell συνεχίζει το βραβευμένο με Όσκαρ ντεμπούτο της, Promising Young Woman, με τη σατιρική ιστορία ενός πολλά υποσχόμενου νεαρού άνδρα. Ουσιαστικά «Ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ επαναφέρει το Brideshead», στο Saltburn πρωταγωνιστεί ο Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin) ως ένας άξεστος φοιτητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ο οποίος καλείται να περάσει το καλοκαίρι στο αρχοντικό σπίτι του πιο δημοφιλούς αγοριού του κολεγίου, του Jacob Elordi. Θα καταφέρει να επιβιώσει από την παρέα της παράλογα υπερπρονομιούχας οικογένειας του αγοριού, μεταξύ των οποίων είναι η κυρία και ο άρχοντας της έπαυλης που υποδύονται με ξεκαρδιστική σπιρτάδα η Rosamund Pike και ο Richard E Grant; Η Ella Kemp στην Evening Standard λέει: «Το Saltburn είναι τόσο απολαυστικό μέσα από τις ανατροπές του και τις ατελείωτες φάρσες, που είναι αδύνατο να αγνοήσει κανείς το έργο ενός πραγματικά χαρισματικού και αλλόκοτου σκηνοθέτη».

Κυκλοφορεί στις 17 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

The Killer

Η τελευταία ταινία του Ντέιβιντ Φίντσερ, το Mank, ήταν ένα εκτενές, ασπρόμαυρο χρονογράφημα πολιτικών και προσωπικών δολοπλοκιών στη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ, οπότε δύσκολα μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει που επέλεξε ένα λιτό, απλό και απέρριτο θρίλερ δράσης ως το επόμενο έργο του. Διασκευασμένο από ένα γαλλικό graphic novel του Alexis Matz Nolent, στο The Killer πρωταγωνιστεί ο Michael Fassbender ως «freelancer» δολοφόνος. Είναι περήφανος για την απροκάλυπτη αποτελεσματικότητα των μεθόδων του, αλλά μια μέρα πυροβολεί από ατύχημα το λάθος άτομο στο Παρίσι και αναγκάζεται να κάνει το γύρο του κόσμου, ξεφορτώνοντας όλους τους ανθρώπους που θέλουν να τον εκδικηθούν για την γκάφα του. Η ταινία είναι «μια επιστροφή στη φόρμα», λέει ο Lex Briscuso στο IGN. «Παντρεύοντας ένα αυστηρό και δραστικό σενάριο από τον Andrew Kevin Walker, έξυπνες ερμηνείες από τον Michael Fassbender και την Tilda Swinton, και κοφτερό μοντάζ, αυτή η οδύσσεια δολοφόνων είναι μια ταινία που θα θέλεις να βλέπεις ξανά και ξανά».

Κυκλοφορεί στις 10 Νοεμβρίου στο Netflix διεθνώς.

Fallen Leaves

Μία από τις πιο ήσυχες ταινίες της φετινής χρονιάς, το Fallen Leaves, αποτελεί μια από τις πιο καταξιωμένες: Η χαρακτηριστική ρομαντική κωμωδία του Aki Kaurismäki κέρδισε το βραβείο της κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ των Καννών τον Μάιο, και αυτή τη στιγμή έχει άριστη βαθμολογία στο Rotten Tomatoes. Η ταινία διαδραματίζεται στη συνήθη ιδιόμορφη και μελαγχολική εκδοχή του Kaurismäki για το σύγχρονο Ελσίνκι. Η Ansa (Alma Poyst) και ο Holappa (Jussi Vatanen) τα βγάζουν πέρα με καταθλιπτικές, χαμηλόμισθες δουλειές, αλλά ποιος ξέρει; Ίσως καταλήξουν σε μια ερωτική σχέση. «Είναι μια υπέροχη ταινία χωρίς ίχνος λίπους στο κόκκαλο», λέει ο David Jenkins στο Little White Lies.

Κυκλοφορεί στις 17 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

*Με πληροφορίες από ΒΒC | Kεντριή φωτογραφία θέματος: Murray Close / Lionsgate