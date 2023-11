Αντετοκούνμπο για την εμφάνισή του: «54, 45, 5, δεν έχει νόημα» (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε πολύ κοντά στο να πραγματοποιήσει ρεκόρ καριέρας σε πόντους στο ΝΒΑ, σταματώντας στους 54, όμως αποδείχθηκε πως δεν ήταν αρκετοί για να πάρουν τη νίκη οι Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς.

Όπως ήταν λογικό ο Έλληνας σούπερ σταρ το πήρε… βαριά αφού έδειχνε ιδιαίτερα στενοχωρημένος αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στην Ιντιανάπολις.

Μάλιστα, λίγο αργότερα έκανε και μια ανάρτηση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «54, 45, 5. Δεν έχει νόημα. Πολλά καλά πράγματα μπορούμε να μάθουμε από σήμερα για να γίνουμε καλύτεροι», δείχνοντας πόσο δεν τον ενδιαφέρουν οι ατομικές επιδόσεις, αλλά οι νίκες.

54. 45. 5. It doesn’t matter. A lot of good things we can learn from today to get better 💪🏾💪🏾 pic.twitter.com/OQ6RuZoWpr

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) November 10, 2023