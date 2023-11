Wish: Nέα ταινία της Disney που πραγματοποιεί όλες τις ευχές

Μία ημέρα αργότερα έρχεται στην Ελλάδα το «Wish», ενώ βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες επισήμως ανά τον πλανήτη στις 22 Νοεμβρίου 2023.

Πρόκειται για τη νέα ταινία της Disney κινουμένων σχεδίων που υπόσχεται να πραγματοποιήσει τα όνειρα μικρών και μεγάλων θεατών, έστω στην κινηματογραφική οθόνη.

Είναι το καινούριο μιούζικαλ που αναμένεται να κλέψει τις καρδιές εκείνων που πιστεύουν ακόμη στις ευχές και στην υλοποίησή τους.

Πρόκειται για μια ταινία-ορόσημο στην πορεία της εταιρείας, καθώς φέτος γιορτάζονται τα 100 χρόνια δημιουργίας στα παγκόσμια καλλιτεχνικά τεκταινόμενα του θεάματος.

Λίγο πριν από την πρεμιέρα, λοιπόν, της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες ανά τον κόσμο, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα ακόμη τρέιλερ για το νέο μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων «Wish».

A home for me, for you, and all of us! The City of Rosas! 🏰 🎶 ✨ See Disney’s #WISH only in theaters November 22. pic.twitter.com/60v3e7qmtM

— Disney’s Wish (@DisneyWishMovie) November 2, 2023