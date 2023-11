ΗΠΑ: 18χρονος και η μητέρα του κατηγορούνται για τον βιασμό και την έκτρωση που έκανε 15χρονη

Ένα 18χρονο αγόρι από το Αϊντάχο των ΗΠΑ και η μητέρα του συνελήφθησαν αφού η αστυνομία δήλωσε ότι ο έφηβος βίασε ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο στη συνέχεια πέρασε τα σύνορα της πολιτείας για να κάνει έκτρωση χωρίς την άδεια των γονέων της.

Ο Kadyn Swainston και η μητέρα του, Rachael Swainston, 42 ετών, από το Pocatello, έχουν κατηγορηθεί για σωρεία κακουργημάτων που προκύπτουν από μια πολύμηνη έρευνα.

Στον έφηβο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απαγωγή δευτέρου βαθμού, βιασμό και παραγωγή υλικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, ανέφερε η εφημερίδα Idaho State Journal.

Η μητέρα του κατηγορήθηκε επίσης για απαγωγή, καθώς και για διακίνηση μεθαμφεταμίνης, κατοχή φαιντανύλης και ψυχεδελικών μανιταριών και υπόθαλψη καταζητούμενου εγκληματία.

Η έρευνα που κορυφώθηκε με τις συλλήψεις της μητέρας και του γιου την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε στις 18 Ιουνίου, όταν μια γυναίκα επικοινώνησε με το αστυνομικό τμήμα του Ποκατέλο για να καταγγείλει ότι η 15χρονη κόρη της είχε βιαστεί από τον Kadyn και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Μπεντ του Όρεγκον για έκτρωση.

Ωστόσο, το φερόμενο ως θύμα ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια ιατροδικαστικής συνέντευξης σε κέντρο υπεράσπισης παιδιών τον Αύγουστο ότι η σχέση της με τον Kadyn ήταν συναινετική. Είπε ότι οι δυο τους άρχισαν να κάνουν σεξ όταν το αγόρι ήταν 17 ετών και συνέχισαν αφού έκλεισε τα 18, σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας.

