Υποκλοπές: Οι «μολυσμένες» ευχές του Γρηγόρη Δημητριάδη – Ποια είναι τα 11 πρόσωπα και πώς έλαβαν το Predator

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Μετά την αποκάλυψη του αστυνομικού συντάκτη στο Βήμα και στα Νέα, Βασίλη Λαμπρόπουλου, ότι η παγίδευση 11 κινητών που ανήκουν σε πολιτικούς και δικαστικούς φέρεται να έγινε από το κινητό συγκεκριμένου πολιτικού προσώπου, το «κουβάρι» συνεχίζει να ξετυλίγεται στο πλαίσιο των Predator Files του δικτύου EIC που δημοσιεύουν ταυτόχρονα διεθνή και εγχώρια ΜΜΕ όπως το Spiegel το Mediapart, το Reporters United και η «Εφ.Συν.».

Αρχικά κυριάρχησε η είδηση για το «πολιτικό πρόσωπο» που δεν είναι εν ενεργεία πλέον το οποίο φέρεται να έστειλε σε 11 δημόσιες προσωπικότητες μηνύματα που περιλάμβαναν σύνδεσμο ενεργοποίησης του λογισμικού παρακολούθησης Predator.

Στο τετρασέλιδο έγγραφό της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφέρει στοιχεία για το κάθε θύμα του Predator. Συγκεκριμένα, αναφέρει τον αριθμό του τηλεφώνου του, τον φερόμενο αποστολέα, τον χρόνο αποστολής του επίμαχου sms αλλά και το link «παγίδα» που περιείχε.

Όπως πρώτος αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «Το Βήμα» και «Τα Νέα», Βασίλης Λαμπρόπουλος, από τα παγιδευμένα τηλέφωνα, υπήρξαν 11 -τα οποία ανήκουν σε πολιτικούς και δικαστικούς- και παγιδεύτηκαν με sms και link, με αποστολέα να εμφανίζεται ο αριθμός κινητού που ανήκει σε πρόσωπο με σημαντική πολιτική παρουσία.

Η συνέχεια είναι άκρως αποκαλυπτική. Το Reporters United και η «Εφ.Συν.» γυρνούν το χρόνο πίσω στις 25 Ιανουαρίου 2021. Ανήμερα του Γρηγορίου του Θεολόγου και τις… μοιραίες ευχές του Γρηγόρη Δημητριάδη. Το ρεπορτάζ αποκαλύπτει πως 11 πρόσωπα (από την εισαγγελέα της ΕΥΠ ώς τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.) δέχονται το ίδιο ευχαριστήριο SMS, νομίζοντας ότι προέρχεται από τον αριθμό του Γρηγόρη Δημητριάδη, γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού. Μόνο που το μήνυμα είναι «δηλητηριασμένο»: Όποιος πατήσει το λινκ, θα παγιδευτεί από το Predator.

Σύμφωνα με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας:

1. Τα πρώτα 11 μηνύματα Predator, για τα οποία οι δικαστικές αρχές έχουν αποδείξεις, επιτέθηκαν σε στόχους (από τον πολιτικό, οικονομικό, δημοσιογραφικό, δικαστικό χώρο) κάνοντας τους 11 παραλήπτες τους να νομίζουν ότι δέχονται SMS από τον τηλεφωνικό αριθμό του Γρηγόρη Δημητριάδη.

2. Πρόκειται για κακόβουλα μηνύματα που φαίνεται να απαντούν σε ευχές προς τον κ. Δημητριάδη για τη γιορτή του την προηγούμενη μέρα. Τα μηνύματα συνοδεύονται από μια ηλεκτρονική ευχετήρια κάρτα (gregorys-card). Οποιος πάτησε το λινκ, μολύνθηκε.

3. Τα ευρήματα προέρχονται από την πολύμηνη έρευνα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔ). Ολα έχουν διαβιβαστεί στους εισαγγελείς, οι οποίοι τα ερευνούσαν, όταν η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη τους ζήτησε να της διαβιβάσουν όλη τη δικογραφία και ανέθεσε την έρευνα της υπόθεσης σε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

4. Δεν υπάρχει απόδειξη ότι τα μηνύματα τα έστειλε ο κ. Δημητριάδης. Τα μηνύματα στάλθηκαν μέσω μιας υπηρεσίας Web to SMS, ο χρήστης της οποίας (cahaina@protonmail.com) παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστος παρά τις προσπάθειες των εισαγγελέων.

5. Ο κ. Δημητριάδης απάντησε στα ερωτήματά μας με εξώδικο – το οποίο δημοσιεύουμε. Ο κ. Μητσοτάκης, ερωτώμενος αν είχε γνώση των μηνυμάτων, δεν σχολίασε ούτε διέψευσε.

6. Αμέσως μετά την επίθεση στους 11 στόχους, η Intellexa τετραπλασίασε τη χωρητικότητα των σέρβερ της στην Ελλάδα.

7. Το Predator έτρεξε σε πλήρη ισχύ για 11 μήνες. Μέχρι την ημέρα που CitizenLab και Meta δημοσίευσαν τις πρώτες εκθέσεις τους για το Predator (16.12.2021). Την ίδια μέρα, υπάλληλοι της Intellexa κατέβασαν τους σέρβερ τους και απέσυραν όλα τα μηχανήματά τους από data center στο Μαρούσι.

8. Ανάμεσα στους 11 στόχους ήταν η εισαγγελέας της ΕΥΠ Βασιλική Βλάχου και ο τότε αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Μιχάλης Καραμαλάκης.

9. Εντοπίσαμε κι άλλα πρόσωπα ανάμεσα στους 88 στόχους που έχει ειδοποιήσει η ΑΠΔ. Πρόκειται για τουλάχιστον τέσσερις πράκτορες της ΕΥΠ, γεγονός που ενδεχομένως στοιχειοθετεί εναντίον των δραστών την κατηγορία της κατασκοπίας.

10. Ανάμεσα στους 88 στόχους είναι και ο τότε οικονομικός εισαγγελέας (υπεύθυνος για τις υποθέσεις διαφθοράς) Χρήστος Μπαρδάκης.

11. Η θεωρία του κοινού κέντρου επιβεβαιώνεται ξανά: Στόχος του Predator ήταν και ο γενικός διευθυντής Εξοπλισμών Αριστείδης Αλεξόπουλος, για τον οποίο γνωρίζουμε ήδη πως παρακολουθήθηκε με επισύνδεση από την ΕΥΠ.

Αποδέκτες των μηνυμάτων είναι σημαίνουσες προσωπικότητες: πολιτικοί, επιχειρηματίες, εκδότες. Και μία, όχι τυχαία, δικαστικός. Το σημαντικό ερώτημα που προκύπτει και ερευνά η Δικαιοσύνη είναι: ποιος έστειλε τα μηνύματα;Τα 11 μηνύματα παρουσιάζονταν ως απάντηση σε ευχές προς τον κ. Δημητριάδη για τη γιορτή του στις 25 Ιανουαρίου. «Σας ευχαριστώ θερμά για τις ευχές σας και αντεύχομαι τα καλύτερα!», ανέφεραν κατά λέξη όλα τους, παραθέτοντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.thankyou[.]ewish.cards/gregorys-card. Αυτός, θεωρητικά, οδηγούσε σε μια ηλεκτρονική κάρτα ευχαριστιών. Ωστόσο, στην πραγματικότητα ήταν κακόβουλο λινκ. Οποιος το πάτησε, παγιδεύτηκε με Predator.

Η έρευνα της ΑΠΔ και των εισαγγελέων δεν κατάφερε να ταυτοποιήσει τους δράστες πίσω από την αποστολή των 11 μηνυμάτων, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του reportersunited.

Οι Reporters United απευθύνθηκαν στον Γρηγόρη Δημητριάδη αναζητώντας απαντήσεις. Ο πρώην γενικός γραμματέας και ανιψιός του πρωθυπουργού ρωτήθηκε αν ήταν αυτός που έστειλε τα μηνύματα ή αν είχε γνώση της αποστολής τους.

Μετά τις ερωτήσεις, δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν εξώδικο του κ. Δημητριάδη. Σε αυτό αναφέρει ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για την αποστολή των μηνυμάτων Predator, «επισημαίνεται ειδικά ότι σε αυτά τα μηνύματα SMS διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία του αποστολέα υπήρξαν τροποποιημένα και ότι δεν αντιστοιχούν στον πραγματικό αποστολέα, προκειμένου να παραπλανάται ο παραλήπτης τους για να ενεργοποιεί τον περιεχόμενο σύνδεσμο ιστοσελίδας και με τον τρόπο αυτό να εγκαθίσταται το κατασκοπευτικό λογισμικό». Ο κ. Δημητριάδης προσθέτει: «Οφείλετε να μου γνωστοποιήσετε αμελλητί (α) οποιαδήποτε τέτοια στοιχεία με αφορούν και (β) τον τρόπο με τον οποίο περιήλθαν στην κατοχή σας […] αλλιώς, σας δηλώνω ότι θα ασκήσω κάθε νόμιμο μέσο εναντίον σας».

Τα 11 μηνύματα εστάλησαν το βράδυ της 26ης Ιανουαρίου 2021, από τις 20.05 έως τις 20.54.

Ακολουθούν (με χρονική σειρά αποστολής) τα ονόματα των 11 στόχων και η ιδιότητά τους κατά την απόπειρα παγίδευσής τους:

1. Ελίνα Κυπραίου, υποδιευθύντρια του γραφείου του κ. Μητσοτάκη στη Βουλή. (20:05:52)

2. Δημήτρης Αβραμόπουλος, πρώην επίτροπος Μετανάστευσης της Ε.Ε. (20:08:01)

3. Ευάγγελος Πιττερός, ιδιοκτήτης καφέ στο Κολωνάκι όπου συχνάζουν πολιτικοί, επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι. (20:13:18)

4. Γιώργος Πατούλης, περιφερειάρχης Αττικής. (20:15:18)

5. Σπύρος Καρανικόλας, πολιτευτής ΠΑΣΟΚ, πλέον Ν.Δ. (20:15:51)

6. Νίκος Παπαθανάσης, υφυπουργός Ανάπτυξης. Το τηλέφωνο, σύμφωνα με τον πάροχο, ανήκει στην εταιρεία Νίκος Παπαθανάσης και ΣΙΑ ΕΕ. (20:35:51)

7. Αντώνης Δελατόλας, εκδότης του «Ποντικιού». Το τηλέφωνο, σύμφωνα με τον πάροχο, ανήκει στην εταιρεία D.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (20:36:15).

8. Βασιλική Βλάχου, εισαγγελέας ΕΥΠ. (20:46:15)

9. Γεώργιος Πολίτης, διευθύνων σύμβουλος της Euroxx. Το τηλέφωνο, σύμφωνα με τον πάροχο, ανήκει στη Euroxx Χρηματιστηριακή. (20:46:37)

10. Μιχάλης Καραμαλάκης, αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Το τηλέφωνο, σύμφωνα με τον πάροχο, ανήκε στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. (20:53:58)

11. Γιώργος Πατεράκης, επιχειρηματίας, μέλος του Δ.Σ. του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου. Το τηλέφωνο, σύμφωνα με τον πάροχο, ανήκει στην εταιρεία MCI του κ. Πατεράκη. (20:54:22)

Η εισηγήτρια της επιτροπής Pega Σόφι ιν΄τ Βελντ με αφορμή τις νέες αποκαλύψεις προχώρησε σε ένα μπαράζ αναρτήσεων που ζητά από το Ευρωκοινοβούλιο τη σύσταση επιτροπής PEGA 2 ενώ καταγγέλλει τη φίμωση της ΑΔΑΕ και τις απειλές κατά δημοσιογράφων.

New reports about #PredatorGate: #spyware sent to 11 public personalities, from the mobile number of the nephew/former right hand man of the PM, Grigoris Dimitriadis. https://t.co/vxt7q6IaaU

— Sophie in ‘t Veld (@SophieintVeld) November 3, 2023