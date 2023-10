Μακελειό στο Μέιν: Άφαντος ο ένοπλος που άφησε στο διάβα του 18 νεκρούς

Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης που άφησε πίσω του 18 νεκρούς και 13 τραυματίες από πυροβολισμούς στο Λιουίστον του Μέιν, το βράδυ της Τετάρτης. Οι αρχές συνεχίζουν το ανθρωποκυνηγητό για την εύρεση του 40χρονου Ρόμπερτ Καρντ, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για οκτώ δολοφονίες.

Σύμφωνα με την Daily Mail, περισσότεροι από 350 κρατικοί και ομοσπονδιακοί αστυνομικοί ερευνούν την περιοχή για τον Καρντ, υποστηριζόμενοι από ελικόπτερα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και σκύλους.

Μία ομάδα αποτελούμενη από πράκτορες του FBI έκανε έρευνα στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του μακελάρη του Μέιν. Το βράδυ της Πέμπτης στις 19:20, η ομάδα του FBI χρησιμοποιώντας ένα μεγάφωνο έξω από ένα σπίτι ακούστηκαν να λένε: «Βγείτε έξω με τα χέρια ψηλά.»

Δεν ήταν σαφές σε ποιον μιλούσαν, αν μιλούσαν σε κανέναν. Ο Connor Clemente, δημοσιογράφος του τοπικού ειδησεογραφικού καναλιού WMTWTV, είπε ότι άκουσε το FBI να διατάζει τον ίδιο τον Καρντ να βγει από το σπίτι.

Ο ίδιος έγραψε στο Twitter ότι άκουσε: «Robert Card, συλλαμβάνεσαι. Ξέρουμε ότι είσαι μέσα, βγες έξω με τα χέρια ψηλά, δεν θέλουμε να πάθει κανείς κακό.» Η πολιτειακή αστυνομία του Μέιν δήλωσε ότι οι εντολές «βγείτε έξω με τα χέρια ψηλά» ήταν «τυπικές» και αρνήθηκε να σχολιάσει ποιος ήταν μέσα.

BREAKING: Police are surrounding a residence on Meadow Road in Bowdoin and saying over a megaphone “Robert Card, you’re under arrest. We know you’re inside, come out with your hands up, we don’t want anyone to get hurt.” My photographer and I are going inside our car out of…

— Connor Clement (@connorclementtv) October 26, 2023