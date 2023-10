Πόλεμος στο Ισραήλ: Δεκαέξι Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν στη Γάζα

Δεκαέξι παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου όταν το Ισραήλ άρχισε να σφυροκοπεί τον παλαιστινιακό θύλακα μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε από μαχητές της Χαμάς.

Τον απολογισμό έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Συνδικάτο Παλαιστινίων Δημοσιογράφων (PJS), που εδρεύει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, επισημαίνοντας ότι δεκάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί.

Στο ίδιο διάστημα, οι ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 3.785 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών.

Τουλάχιστον 1.000 παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς. Η οργάνωση Defense for Children International (DCI) δήλωσε ότι «οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει ένα παιδί από την Παλαιστίνη περίπου κάθε 15 λεπτά από τότε που οι Ισραηλινοί ξεκίνησαν τις αεροπορικές επιθέσεις τους».

