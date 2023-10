Την Δευτέρα η επανεκκίνηση του ελληνοτουρκικού διαλόγου – Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Στις 16 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα συνάντηση του υφυπουργού Εξωτερικών, Κωνσταντίνου Φραγκογιάννη, με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, πρέσβη Burak Akçapar, με αντικείμενο τη θετική ατζέντα συνεργασίας για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας στο εμπόριο, την οικονομία, την ενέργεια, τις μεταφορές, την υγεία και το περιβάλλον.

Στις 17 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας, θα διεξαχθούν στην Αθήνα συνομιλίες μεταξύ της υφυπουργού Εξωτερικών, πρέσβεως Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, και του Τούρκου υφυπουργού Εξωτερικών, πρέσβη, Burak Akçapar.

Αντικείμενο των συνομιλιών θα αποτελέσουν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Νωρίτερα, και το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανάλογη ανακοίνωση σχετικά με τη συνάντηση των δύο πλευρών για το κοινό σχέδιο δράσης και τις πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας.

Press Release Regarding the Joint Action Plan Meeting and Political Consultations between Türkiye and Greece https://t.co/mYXRy8Ut9o pic.twitter.com/36iL5ahWrJ

— Turkish MFA (@MFATurkiye) October 15, 2023