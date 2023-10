Μύθοι και αλήθειες για τις ελληνοποιήσεις

Μαζικές «ελληνοποιήσεις» παράτυπων μεταναστών. Νομιμοποίηση 300.000 μεταναστών, που έχουν μπει παράνομα στη χώρα. Εκατοντάδες χιλιάδες ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό: τι πραγματικά ισχύει για το κυβερνητικό σχέδιο που θα προσπαθήσει να δώσει λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι κλάδοι της οικονομίας;

Η συζήτηση περί… ελληνοποιήσεων άναψε όταν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, μιλώντας πριν από περίπου δύο εβδομάδες σε συνέδριο στο Ηράκλειο της Κρήτης, ανέφερε ότι γίνονται προσπάθειες προκειμένου να βρεθεί λύση στο πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης, με το υπουργείο να προσανατολίζεται και στους μετανάστες που μένουν παράνομα στη χώρα μας.

«Είναι γεγονός ότι έχουμε αρκετές χιλιάδες εργαζόμενους παρανόμως στη χώρα μας, που όμως για πάρα πολλά χρόνια ξέρουν τις ιδιαιτερότητες, τις δυσκολίες εκτροφής αιγοπροβάτων στα βουνά ή σε μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες ή σε μεγάλες καλλιεργητικές μονάδες» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα, η κυβέρνηση διά του εκπροσώπου της Παύλου Μαρινάκη έσπευσε να κλείσει τη δημόσια συζήτηση, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί όλες τις προηγούμενες ημέρες, βάζοντας ένα «τέλος» στο θέμα των μαζικών ελληνοποιήσεων μεταναστών, χωρίς αυτό, βέβαια, να σημαίνει πως δεν αναζητούνται λύσεις.

Αιτήματα για 370.000 θέσεις

Πηγές από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου τόνιζαν στα «ΝΕΑ» πως οι ανάγκες σε εργατικό δυναμικό σε συγκεκριμένους κλάδους είναι μεγάλες και, συν τω χρόνω, αυξάνονται. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η ΚΥΑ των μετακλήσεων για τη διετία 2023-2024 έχει προβλέψει 170.000 θέσεις για πολίτες τρίτων χώρων, τα αιτήματα των περιφερειών για τη διετία ξεπέρασαν τις 370.000 θέσεις.

Το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει το πρόβλημα των ελλείψεων εργατικών χεριών σε κλάδους, κυρίως δε στον κατασκευαστικό, στον τουρισμό, αλλά και στον αγροτικό. Αλλωστε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε πρόσφατα στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής MED9 στη Μάλτα πως θα πρέπει τα κράτη να παρέχουν τη δυνατότητα σε όσους θέλουν να έρθουν να βοηθήσουν και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της Ευρώπης «αλλά με τους δικούς μας όρους», εστιάζοντας, παράλληλα, στις νόμιμες οδούς για τη μετανάστευση.

Ετσι, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προχωρά, σε συνεννόηση με το υπουργείο Εξωτερικών, στην ταχεία σύναψη διμερών συμφωνιών για τις μετακλήσεις εργαζομένων από τρίτες φίλες χώρες, όπως είναι το Μπανγκλαντές, η Ινδία, η Αίγυπτος, η Μολδαβία, η Γεωργία και οι Φιλιππίνες. Μάλιστα, μέχρι τις αρχές του 2024 εκτιμάται πως θα υπάρχουν χειροπιαστά αποτελέσματα στο κομμάτι αυτό, που θα αφορά εποχικούς εργαζομένους, η παραμονή των οποίων στη χώρα μας δεν θα ξεπερνά τους 9-12 μήνες.

Παράλληλα όμως με το σχέδιο για μετακλήσεις εποχικά εργαζομένων, μελετάται και η καταγραφή κάποιων αλλοδαπών που διαμένουν στην Ελλάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, για λόγους δημόσιας ασφάλειας και δημόσιου συμφέροντος, και η αντιμετώπιση της σχετικής παραβατικότητας.

οι «αόρατοι» μετανάστες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνολικός αριθμός των παράτυπων μεταναστών στην πατρίδα μας, οι οποίοι είναι «αόρατοι» – και αφορά είτε παράνομες αφίξεις είτε μετανάστες που δεν ανανέωσαν τις άδειες διαμονής τους για μια σειρά από λόγους – υπολογίζεται ότι μπορεί να πλησιάζει τις 300.000. «Ουδέποτε είπε κάποιος ότι θα νομιμοποιηθούν 300.000. Ο αριθμός αυτός αφορά το σύνολο και δεν μπορεί να είναι ακριβής αφού πρόκειται για έναν πληθυσμό που διαμένει παράτυπα, χωρίς χαρτιά και γνώση της επίσημης πολιτείας», υπογραμμίζουν στελέχη του υπουργείου Μετανάστευσης.

Εξάλλου, και ο υπουργός, Δημήτρης Καιρίδης, μιλώντας τις προηγούμενες ημέρες, τόνιζε πως θα πρέπει να μπει μια τάξη στον πληθυσμό που είναι ήδη στη χώρα μας, «χωρίς ποτέ να δημιουργούμε πρόσθετους μαγνήτες για να έρθουν και άλλοι παράνομα».

Την ίδια στιγμή, εξετάζονται λύσεις – ακόμη και out of the box – για το θέμα που και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα σκαριά υπάρχει σχέδιο, το οποίο, βέβαια, βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της επεξεργασίας από τα συναρμόδια υπουργεία, και το οποίο θα περιλαμβάνει μια σειρά από ρυθμίσεις για την ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας των ήδη διαμενόντων μεταναστών στη χώρα.

Σε καμία περίπτωση – όπως επισημαίνεται – δεν αφορά εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες, αντίθετα ο αριθμός τους θα είναι σαφώς πολύ μικρότερος. Καλά πληροφορημένες πηγές επισημαίνουν πως η συζήτηση επί των συγκεκριμένων ρυθμίσεων θα ανοίξει ξανά όταν πια θα υπάρχει κάτι έτοιμο και μελετημένο, που θα μπορεί να γίνει αποδεκτό και από τα μέλη της γαλάζιας παράταξης, τα οποία είχαν εκφράσει αρχικά την αντίδρασή τους.