Σεισμός στο Αφγανιστάν: Αυξήθηκε δραματικά ο αριθμός των νεκρών – Ξεπέρασε τους 100

Περίπου 120 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 1.000 τραυματίστηκαν από τον σεισμό 6,3 βαθμών που έπληξε το Σάββατο το δυτικό Αφγανιστάν, τόνισε ένας αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, σε νεότερο απολογισμό.

«Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 1.000 τραυματισμένες γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, ενώ περίπου 120 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μόσα Ασχάρι, επικεφαλής της διαχείρισης καταστροφών στην επαρχία της Χεράτ.

Προηγούμενος απολογισμός των αρχών ανέφερε 15 νεκρούς και 40 τραυματίες.

Όπως αναφέρει το BBC, πολλά κτίρια καταστράφηκαν κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να εγκλωβιστούν στα χαλάσματα, ενώ σημειώθηκαν τρεις ισχυροί μετασεισμοί.

Ο σεισμός καθώς και οι μετασεισμοί εκτός από τη Χεράτ έγιναν αισθητοί και στις επαρχίες Φαρά και Μπαντχίς, όπου υπάρχουν αναφορές για εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια αλλά δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς.

Οι επιζήσαντες περιέγραψαν τον τρόμο που βίωσαν καθώς κτίρια άρχισαν να σείονται και στη συνέχεια κατέρρευσαν γύρω τους.

«Βρισκόμασταν στα γραφεία μας όταν ξαφνικά το κτίριο άρχισε να σείεται. Οι σοβάδες από τους τοίχους άρχισαν να πέφτουν και οι τοίχοι απέκτησαν ρωγμές, ενώ κατέρρευσαν και κομμάτια του κτιρίου», δήλωσε ο κάτοικος της πόλης Χεράτ, Μπασίρ Αχμάντ στο AFP.

Tragic news from Herat: 11 members of a single family remain trapped under the debris of their home following a severe earthquake. Prayers and urgent rescue efforts are needed. #HeratEarthquake #PrayForHerat @unafghanistan @ICRC pic.twitter.com/Z5zZOyD2mb — Faisal Karimi (@Fslkarimi) October 7, 2023

«Δεν ήμουν σε θέση να επικοινωνήσω με την οικογένειά μου, οι συνδέσεις δικτύου δεν λειτουργούν. Είμαι πολύ ανήσυχος και φοβισμένος, ήταν τρομακτικό», προσέθεσε.

Βίντεο από το Κεντρικό Νοσοκομείο της Χεράτ έδειξε αρκετά άτομα να έχουν ορό σε σταθμό επειγόντων εκτός του κεντρικού κτιρίου, ένα σημάδι του συνωστισμούς και της ξαφνικής ανάγκης για τα έκτακτα περιστατικά.

Today’s earthquake in Herat province has caused severe damages to the people of Herat. During this earthquake hundreds lost their lives and many remain injured. We request all national and international organizations to not forget the poor people of Herat and pic.twitter.com/IB0jY2uNqB — Ziaurahman jalalzai (@Ziaurahmanj1) October 7, 2023

Ο Εφραμουλάχ Σαραφζόι, ένας εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού του Αφγανιστάν δήλωσε ότι ομάδες εκτάκτων αναγκών και εθελοντές ετοιμάζονταν να μεταβούν στη Χεράτ για να βοηθήσουν τα θύματα.

The Earthquake victims in Herat Afghanistan need Help pic.twitter.com/byDWCnlz8F — Zadran 01 .MD,FCPS. (@Afgneurosurgeon) October 7, 2023

Σύμφωνα με το Sky News, ο κάτοικος Αμπντούλ Σακόρ Σαμάντι δήλωσε: «Εγώ και η οικογένειά μου ήμασταν μέσα στο σπίτι και ένιωσα τη δόνηση», είπε αρχικά και προσέθεσε ότι οι συγγενείς του άρχισαν να φωνάζουν και να τρέχουν έξω. Μάλιστα όπως είπε νιώθουν φόβο να επιστρέψουν.

HELP AFGHANISTAN

Herat Regional hospital where hundreds of patient lying on floor and are in need for medical care. pic.twitter.com/VzCwaofILE — Zadran 01 .MD,FCPS. (@Afgneurosurgeon) October 7, 2023

«Όλοι οι άνθρωποι είναι έξω από τα σπίτια τους. Σπίτια, γραφεία και καταστήματα είναι όλα άδεια και υπάρχει φόβος για περισσότερους σεισμούς», προσέθεσε.

Μία άλλη κάτοικος η Νασίμα ανέφερε ότι απανωτές δονήσεις προκάλεσαν πανικό στη Χεράτ: «Οι άνθρωποι έφυγαν από τα σπίτια τους. Είμαστε όλοι στους δρόμους».

#Afganistán 🇦🇫 l Un aproximado de 120 personas habrían fallecido tras una serie de sismos en la provincia de Herat. Asimismo, se contabilizan más de mil mujeres, niños y ancianos heridos, según Mosa Ashari, responsable de la gestión de catástrofes. pic.twitter.com/9UiqvtQYvu — Señal Capital (@senalcapital) October 7, 2023

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών των Ταλιμπάν, Αμπντούλ Γκανί Μπαραντάρ, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τα θύματα του σεισμού.

Η Χεράτ βρίσκεται ανατολικά στα σύνορα του Αφγανιστάν με το Ιράν και θεωρείται η πολιτιστική πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. Περίπου 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι πιστεύεται ότι ζουν στη συγκεκριμένη επαρχία.

📢 Urgent: Herat needs our help! Donate to aid organizations making a difference on the ground. 🤝 #HeratRelief #SupportHerat #HelpHerat pic.twitter.com/erXXRvdDs3 — Afghan Hope Community (@AfghanHopeCmnty) October 7, 2023