Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις τους με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ

Μετά την έναρξη στρατιωτικής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ, πολυάριθμες αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν προγραμματισμένες για αυτό το Σαββατοκύριακο πτήσεις τους με προορισμό το Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με δεδομένα από το διαδικτυακό πίνακα αφίξεων του ισραηλινού διεθνούς αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, οι αεροπορικές εταιρείες που αποφάσισαν την ακύρωση των προγραμματισμένων πτήσεων είναι η Lufthansa, η Emirates, η Ryanair, η Aegean Airlines, οι αμερικανικές εταιρείες και η Air France.

Η εταιρεία Aegean σημειώνει ότι οι επιβάτες με εισιτήρια για πτήσεις που αφορούν το Τελ Αβιβ καλούνται είτε να λάβουν πλήρη αποζημίωση για το αντίτιμο του εισιτηρίου τους είτε να επαναπρογραμματίσουν την πτήση τους, σε άλλη ημερομηνία.

Η παλαιστινιακή οργάνωση ανακοίνωσε νωρίτερα πως εκτόξευσε 150 ρουκέτες κατά του Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ένα κτίριο στο Τελ Αβίβ κατέρρευσε από πλήγματα με ρουκέτες και δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Παράλληλα, σύμφωνα με μέσα ενημέρωση που πρόσκεινται στην Χαμάς, ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν το σπίτι του επικεφαλής της Χαμάς, του Γιεχία Αλ Σινουάρ, στο Χαν Γιουνίς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

