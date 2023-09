Koyaanisqatsi: 22+1 πληροφορίες για το έργο-σταθμό που θα προβληθεί στο Ηρώδειο

Μία δυστοπική, πρωτοποριακή για την εποχή της ταινία, φέτος γιορτάζει τα 40 χρόνια από την πρώτη του παρουσίαση, που θα προβληθεί σε τεράστια οθόνη στο Ηρώδειο και παράλληλη live εκτέλεσή του συγκλονιστικού soundtrack του Philip Glass. Ναι, το Koyaanisqatsi είναι «βωβός κινηματογράφος» καθώς δεν έχει διαλόγους.

Πρώτο ρόλο παίζει η αντίληψη, η μουσική, οι εικόνες.

Το Koyaanisqatsi κραυγάζει!

Κραυγάζει για την κλιματική «αλλαγή» που έγινε κλιματική «κρίση», για τους φυσικούς πόρους που εξαντλούνται καθημερινά, για την αλλοτρίωση του ανθρώπου, για την καταστροφή της φύσης, για την αλόγιστη βιομηχανική ανάπτυξη.

Koyaanisqatsi Official Trailer #1 – Ted Koppel Movie (1982) HD

Ο Philip Glass χώρισε την ταινία σε 12 διαφορετικές ενότητες και έγραψε μουσική για την κάθε μία. Μόλις ο Godfrey Reggio άκουσε τη μουσική, κυριολεκτικά μοντάρισε από την αρχή την ταινία, με βάση την αίσθηση της μουσικής και όχι τη δομή που είχε στο μυαλό του.

Στο τέλος της ταινίας, το χορωδιακό μέρος με τίτλο «Prophecies», τραγουδιέται στη διάλεκτο των Hopi:

«Αν εμείς οι άνθρωποι σκάψουμε και πάρουμε ότι πολύτιμο υπάρχει θαμμένο μέσα στη γη, θα προκαλέσουμε την καταστροφή

Όσο πλησιάζει η ημέρα της Κάθαρσης, θα υπάρχουν ιστοί αράχνης στον ουρανό που θα περιβάλλουν τη Γη

Ένα δοχείο με στάχτη θα πεταχτεί από τον ουρανό που θα μπορούσε να κάψει τη γη και να βράσει τους ωκεανούς

Ζωή εκτός ελέγχου. Ζωή τρελή. Ζωή χωρίς ισορροπία»

Η πρώτη ταινία, Koyaanisqatsi: Life Out of Balance της τριλογίας Qatsi που στην γλώσσα των Χόπι σημαίνει Ζωή, ήταν παραγωγή του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Η δεύτερη, το Powaqqatsi: Life in Transformation (1988) του George Lucas και η τρίτη, το Naqoyqatsi: Life as War (2002) του Steven Soderbergh.