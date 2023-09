Γιώργος Λιανός: Οι δυσκολίες της πατρότητας με 4 παιδιά

Ο Γιώργος Λιανός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Ελένη» στο MEGA για το καλοκαίρι που πέρασε μαζί με τα τέσσερα παιδιά του και τη σύντροφό του, Κωνσταντίνα αλλά και για τα επαγγελματικά σχέδια του.

«Ξεκουράστηκα όσο μπορούσα. Όσο μπορείς με 4 παιδιά. Οι Φιλιάτες Θεσπρωτίας, το χωριό μου είναι το ησυχαστήριό μου. Είναι δύσκολο να είσαι πατέρας τεσσάρων παιδιών με πολλές υποχρεώσεις και δραστηριότητες».

Έρχεται θρησκευτικός γάμος

Ο χωρισμός και η γνώμη του ειδικού

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στον χωρισμό του και την απεύθυνση σε ειδικό.

«Όταν αποφάσισα να αλλάξω σελίδα στην προσωπική μου ζωή ήταν μία δύσκολη κατάσταση και χρειάστηκα βοήθεια ειδικού για να το πω στα παιδιά μου. Ζήτησα τις κατάλληλες συμβουλές για να διαφυλάξουμε την ψυχική ισορροπία των παιδιών. Έχω υπομονή, αλλά τα παιδιά μου είναι διαφορετικές ηλικίες και έχουν διαφορετικές απαιτήσεις. Όσο λείπω για δουλειά προσπαθώ να καλύψω τον χαμένο χρόνο με τα παιδιά μου».

Το ενδεχόμενο της παρουσίασης μία lifestyle εκπομπής

«Το ‘’I’m a celebrity get me out of here’’ είναι κάτι καινούριο και θέλω πολύ να δω πώς θα πάει. Θα γίνονται παιχνίδια μέσα στη ζούγκλα και θα υπάρχει διαβίωση αλλά όχι σε τόσο δύσκολες συνθήκες. Η σχέση μου με ντον Αντζούν είναι εξαιρετική, έχει ένα στυλ οικογενειακό στον τρόπο που γίνεται η παραγωγή».

Τέλος, αποκάλυψε πως είναι μία χαρά με τη σύντροφό του και ίσως στο μέλλον να κάνουν και έναν θρησκευτικό γάμο.