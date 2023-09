Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ εξετάζουν την περίπτωση του Όσκαρ Γκλουχ

Οι τρομερές εμφανίσεις του Όσκαρ Γκλουχ με τη φανέλα της Σάλτσμπουργκ έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των «μεγάλων» της Premier League.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την «Sun», οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ έστειλαν σκάουτερ για να παρακολουθήσουν τον 19χρονο χαφ στα προκριματικά του Euro 2024 με Ρουμανία (1-1) και Λευκορωσία (1-0). Αποκτήθηκε έναντι 7 εκατομμυρίων ευρώ στα μέσα της προηγούμενης σεζόν από την Μακάμπι Τελ Αβίβ με την οποία είχε 33 συμμετοχές με 9 γκολ και 8 ασίστ. Από τον περασμένο Γενάρη που αγωνίζεται με την αυστριακή ομάδα έχει καταγράψει 25 συμμετοχές σκοράροντας 3 φορές και μοιράζοντας 5 ασίστ. Με το Ισραήλ έχει ήδη πραγματοποιήσει 8 συμμετοχές με 3 γκολ.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Γκλουχ είχε δεχθεί πρόταση από την Μπαρτσελόνα αλλά αρνήθηκε επειδή είχε συμφωνήσει με την Σάλτσμπουργκ.

