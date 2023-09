Καλιφόρνια, χτίζοντας την «ουτοπική πόλη» των δισεκατομμυριούχων

Περιβαλλοντική διαχείριση, περιπατητικές γειτονιές, βέλτιστες υποδομές, «καλοπληρωμένες τοπικές θέσεις εργασίας» και πολλές ηλιακές «φάρμες».

Αυτά και άλλα πολλά υπόσχεται ομάδα δισεκατομμυριούχων της Σίλικον Βάλεϊ, που σχεδιάζει μια ουτοπική πρότυπη πόλη στην άνυδρη, λοφώδη και κατεξοχήν αγροτική κομητεία Σολάνο, στη βόρεια Καλιφόρνια.

Έπειτα από πολύμηνο μυστήριο, με επιθετικές εξαγορές γης και μέχρι πρότινος άγνωστους μετόχους, η εταιρεία Flannery Associates λάνσαρε μόλις τώρα επίσημα το σχέδιο California Forever.

«Καλιφόρνια για πάντα», ελληνιστί.

Έτσι ονομάζεται -σύμφωνα με τη σχετική ιστοσελίδα- η μητρική εταιρεία (με έτος ίδρυσης το 2017), καθώς και η πρόταση πρότυπης οικιστικής ανάπτυξης από τους μεγαλύτερους πλέον γαιοκτήμονες στην κομητεία.

Με κεφάλαια που -όπως υπογραμμίζεται- προέρχονται κατά «περίπου 97% από επενδυτές στις ΗΠΑ», η California Forever κατέχει ήδη περισσότερα από 50.000 στρέμματα γεωργικής γης: 20.000 περισσότερα από όσα είναι η έκταση του γειτονικού Σαν Φρανσίσκο.

Τα απέκτησε, αναφέρει, έναντι περίπου 800 εκατομμυρίων δολαρίων.

Συνεχίζει μάλιστα ακάθεκτη, προχωρώντας ακόμη και σε μηνύσεις για «υπερκοστολογήσεις γης» κατά ντόπιων ιδιοκτητών, που αρνούνται να βγάλουν στο «σφυρί» τις περιουσίες τους.

Σε πολλές περιπτώσεις, ανήκουν σε οικογένειες από πάππου προς πάππου.

Όλα αυτά σε μια περιοχή που περιβάλλει την αεροπορική βάση Travis, η οποία θεωρείται κομβική για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Γεγονός που, συνδυαστικά με την μέχρι πρότινος άγνωστη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, οδήγησε πρόσφατα στην έναρξη ομοσπονδιακής έρευνας.

Τελικά, έπειτα από ένα προ ημερών αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των New York Times, οι μεγαλοεπενδυτές δημοσιοποίησαν την ταυτότητά τους μόλις την περασμένη εβδομάδα.

Μέλη της, μεταξύ άλλων, είναι οι επιχειρηματίες Μαρκ Άντρισεν και Μάικλ Μόριτζ, ο συνιδρυτής του LinkedIn, Ριντ Χόφμαν και η Λορίν Πάουελ Τζομπς, χήρα και κληρονόμος του συνιδρυτή του τεχνολογικού κολοσσού της Apple, Στιβ Τζομπς.

Εν μέσω θύελλας αντιδράσεων, η California Forever μόλις παρουσίασε μέσω της ιστοσελίδας της τα σχέδιά της για τη νέα πόλη στο Σολάνο.

Πρόκειται ουσιαστικά για ζωγραφιές, που -κρίνοντας από την εικόνα ενός ήλιου να προβάλει ανάμεσα σε βουνά- έχουν γίνει με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Δείχνουν ειδυλλιακές σκηνές από μια πράσινη σύγχρονη πόλη κοντά στον Κόλπο του Σαν Φρανσίσκο.

Τουλάχιστον στα «χαρτιά»…

Παιδιά κάνουν λοιπόν ξέγνοιαστα ποδήλατο σε δρόμους χωρίς ΙΧ.

Ενήλικες χαλαρώνουν σε υπαίθρια καφέ, σε γειτονιές του «αμερικανικού ονείρου».

Κόσμος κάνει καγιάκ σε ένα βουκολικό υγρότοπο.

Εργάτες τοποθετούν ηλιακά πάνελ, με φόντο έναν ανατέλλοντα ήλιο.

Στα σχέδια είναι η μελλοντική πόλη στο Σολάνο να γίνει τόπος διαμονής για περίπου 200.000 ανθρώπους.

Ένας από τους πρώτους νέους κατοίκους της είναι ο ίδιος ο Γιαν Σράμεκ.

Μόλις 36 χρονών σήμερα, έκανε καριέρα και περιουσία μόλις στα 20 του ως trader αναδυόμενων αγορών στο γραφείο της Goldman Sachs στο Λονδίνο.

Μετακόμισε στην Καλιφόρνια προ δεκαετίας, δηλώνοντας πολίτης του κόσμου, γεμάτος εμπειρίες από «τις πιο αειφόρες πόλεις», όπως τη Ζυρίχη.

Αγάπησε, λέει, το Σολάνο κάνοντας εκεί εκδρομές για ψάρεμα και άρχισε να εργάζεται πάνω στο σχέδιό του για την California Forever προ πενταετίας.

Μαζί με τη σύζυγό του «αγόρασαν πρόσφατα το πρώτο τους σπίτι» στην περιοχή, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

«Είναι ενθουσιασμένοι που ζουν εδώ με την κόρη τους, τον μικρό αδερφό της, ενώ σύντομα στην ομάδα θα προστεθεί και ο Μπρους, ένα Γκόλντεν Ριτρίβερ».

Η θυγατρική Flannery Associates είχε πάντως αναλάβει από πολύ νωρίτερα δράση.

Από το 2018 έχει αγοράσει 325 αγροτεμάχια γης, τα 90 εκ των οποίων φέτος.

Στα σχέδια είναι «νέα πόλη με δεκάδες χιλιάδες νέα σπίτια, ένα μεγάλο πάρκο ηλιακής ενέργειας, περιβόλια με πάνω από ένα εκατομμύριο νέα δέντρα και πάνω από δέκα χιλιάδες στρέμματα νέων πάρκων και ανοικτών χώρων».

