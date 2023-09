Χωρίς ΜακΚίσικ, Γκος και διεθνείς στην Πάτρα ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν με τους παίκτες σιγά-σιγά να ενσωματώνονται μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Το πρώτο τεστ για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα γίνει την Πέμπτη (7/9, 18:00) απέναντι στον Προμηθέα.

Στην αποστολή που ταξίδεψε σήμερα (6/9) για την Πάτρα δεν βρίσκονται οι Σακίλ ΜακΚίσικ, Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος (τενοντίτιδα δεξιού αχίλλειου) και τους διεθνείς (Παπανικολάου, Φαλ, Γουόκαπ, Λαρεντζάκη, Λούντζη), οι οποίοι δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμη στην προετοιμασία.

Υπενθυμίζεται πως ο πρώτος επίσημος αγώνας για τους ερυθρόλευκους θα είναι κόντρα στο Περιστέρι στις 29 Σεπτεμβρίου για τον ημιτελικό του ελληνικού Super Cup, ενώ το υπόλοιπο πρόγραμμα φιλικών αγώνων έχει ως εξής:

07/09 Προμηθέας-Ολυμπιακός

10/09 Ολυμπιακός-Προμηθέας (κεκλεισμένων των θυρών)

15/09 Ολυμπιακός-Emporio Armani Milano (κεκλεισμένων)

17/09 Ολυμπιακός-Emporio Armani Milano (The Night of The Legend)

21/09 Αναχώρηση για Κύπρο

22/09 Φιλικό στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»

23/09 Φιλικό στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»