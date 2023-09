Ένας άνδρας από την Αλαμπάμα, που αποφυλακίστηκε πρόσφατα από τη φυλακή αφού εξέτισε ποινή για τη δολοφονία της τότε κοπέλας του, κατηγορείται τώρα ότι σκότωσε την έγκυο πρώην φίλη του επειδή θα κατέθετε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία, κάτι που θα τον έστελνε πίσω στη φυλακή.

Ο Μπράντλεϊ Στόουκς, 39 ετών, συνελήφθη στο Κολόμπους της Τζόρτζια το απόγευμα του Σαββάτου, όπου κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 37χρονη Τρέζορ Χένεσι σε έναν πυροσβεστικό σταθμό όπου της δόθηκε άδεια να μείνει ώστε να ξεφύγει από αυτόν, σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας, Ράσελ Χιθ Τέιλορ.

Ο πυροσβεστικός σταθμός λειτουργούσε ως καταφύγιο για θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Η Χένεσι έφυγε από το σπίτι που μοιραζόταν με τον Στόουκς τον περασμένο μήνα και μετακόμισε στον πυροσβεστικό σταθμό. Ο Στόουκς έμαθε πού βρισκόταν και πήγε εκεί το βράδυ της Παρασκευής για να την περιμένει.

Treasure Hennessy, 37, was given permission to stay at the Fort Mitchell Fire Station as a “safe house” from Bradley Wayne Stokes who in 2010 pleaded guilty in the shooting death of Crystal Lynn Bailey, a 21-year-old Phenix City mother. https://t.co/KmHVHtxP74

