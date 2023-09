Τραγική κατάληξη είχε ένα gender reveal party (πάρτι αποκάλυψης φύλου του μωρού) στη Σιναλόα του Μεξικού.

Το ζευγάρι επέλεξε αυτό τον τρόπο για να αποκαλύψει στους φίλους και στους συγγενείς, που παρευρέθηκαν στο πάρτι, το φύλο του μωρού που περιμένουν.

Οι μελλοντικοί γονείς είχαν νοικιάσει ένα μικρό αεροσκάφος, το οποίο κατά τη πτήση του θα πετούσε ροζ ή μπλε πούδρα στον αέρα αναλόγως με το φύλο του μωρού.

Όμως η κατάληξη δεν ήταν η αναμενόμενη.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ζευγάρι στέκεται μπροστά σε μία φωτεινή πινακίδα που γράφει «Oh Baby», αναμένοντας τη πτήση του αεροσκάφους, το οποίο στη συνέχεια θα κάνει ρίψη ροζ πούδρας, υπονοώντας ότι το παιδί που περιμένουν είναι κορίτσι.

Το πλήθος ξεσπά σε χειροκροτήματα τη στιγμή που κομφετί εκτοξεύονται και το ζευγάρι δίνει ένα φιλί στο στόμα.

SHOCK VIDEO: Gender Reveal Party Ends In Tragedy As Plane Crashes In Front Of Oblivious Guests https://t.co/YQuFKEXAqe pic.twitter.com/brvbgUG14R

— Breaking911 (@Breaking911) September 4, 2023