Οι άνθρωποι αναζητούν δύναμη και παρηγοριά στη φυλή τους, στην πίστη τους ή στο έθνος τους. Και εύκολα μπορεί να καταλάβει κάποιος το γιατί.

Εάν αισθάνονται ενσυναίσθηση για τους συμπολίτες τους, είναι πιθανότερο να συσπειρωθούν για το κοινό καλό. Τον 19ο και τον 20ο αιώνα, η αγάπη για την πατρίδα οδήγησε τους ανθρώπους να αναζητήσουν την ελευθερία τους από τις αυτοκρατορικές πρωτεύουσες σε μακρινές χώρες.

Σήμερα, οι Ουκρανοί κάνουν μεγάλες θυσίες για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους ενάντια στους Ρώσους εισβολείς, γράφει ο Economist.

Δυστυχώς, η αγάπη για το «εμείς» έχει έναν… άσχημο ξάδερφο: τον φόβο και την καχυποψία γι’ «αυτούς», έναν παρανοϊκό εθνικισμό, που λειτουργεί ενάντια σε ανεκτικές αξίες, όπως το άνοιγμα σε άγνωστους ανθρώπους και νέες ιδέες.

Οι κυνικοί πολιτικοί έχουν καταλάβει ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτού του είδους τον εθνικισμό, μαστιγώνοντας και μεγαλώνοντας τη δυσπιστία και το μίσος προς όφελος των ιδίων και των στενών συνεργατών τους.

Η μεταπολεμική τάξη του ελεύθερου εμπορίου και οι παγκόσμιες αξίες δέχονται πιέσεις από τον ανταγωνισμό Αμερικής και Κίνας. Οι απλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι απειλούνται από δυνάμεις πέρα από τον έλεγχό τους, από την πείνα και τη φτώχεια μέχρι την κλιματική αλλαγή και τη βία.

Με τον παρανοϊκό εθνικισμό, οι πολιτικοί-παράσιτα βγαίνουν στο κυνήγι της εξουσίας με εφαλτήριο τους φόβους των πολιτών τους και την υποβάθμιση της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων.

Ο παρανοϊκός εθνικισμός λειτουργεί με ένα μείγμα υπερβολής και ψεμάτων. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίζεται ότι η Ουκρανία είναι μια μαριονέτα του ΝΑΤΟ, της οποίας οι ναζιστικές κλίκες απειλούν τη Ρωσία. Το κυβερνών κόμμα της Ινδίας προειδοποιεί ότι οι μουσουλμάνοι έχουν εξαπολύσει μια «τζιχάντ αγάπης» για να αποπλανήσουν τις νεαρές Ινδουίστριες.

Ο πρόεδρος της Τυνησίας καταγγέλλει μια «συνωμοσία» των μαύρων της Αφρικής για την αντικατάσταση της αραβικής πλειοψηφίας της χώρας του. Οι κήρυκες του παρανοϊκού εθνικισμού προφανώς και βλάπτουν τους στόχους της ρητορικής τους, αλλά η πραγματική τους πρόθεση είναι να ξεγελάσουν τους οπαδούς τους.

Πυροδοτώντας την εθνικιστική ζέση, οι ηγέτες στο κυνήγι των δικών τους συμφερόντων και μόνο μπορούν να κερδίσουν πιο εύκολα την εξουσία και, μόλις την αναλάβουν, μπορούν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από τις ακρότητες τους, βγάζοντας στον τάκο τους υποτιθέμενους εχθρούς τους, που σε διαφορετική περίπτωση θα τους κρατούσαν υπό έλεγχο.

Ο Ντάνιελ Ορτέγκα, ο πρόεδρος της Νικαράγουας, δείχνει πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι η παραπάνω τακτική. Από τότε που επέστρεψε στην εξουσία το 2006, έχει δαιμονοποιήσει τις ΗΠΑ και έχει χαρακτηρίσει τους αντιπάλους του «πράκτορες της αυτοκρατορίας των Γιάνκις». Ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης και έχει βάλει τα μέλη της οικογένειας του σε θέσεις επιρροής. Μετά τις μαζικές διαδηλώσεις, που ξέσπασαν το 2018 για τις καταχρήσεις και τη βαρβαρότητα του καθεστώτος, οι Ορτέγκας αποκάλεσαν τους διαδηλωτές «βαμπίρ» και τους έκλεισαν στη φυλακή.

Στις 23 Αυγούστου απαγόρευσαν τους Ιησουίτες, ένα καθολικό τάγμα που λειτουργούσε στη Νικαράγουα, πριν ακόμα ανακηρύξει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία το 1821, με το πρόσχημα ότι ένα πανεπιστήμιο των Ιησουιτών ήταν «κέντρο τρομοκρατίας».

Cynical leaders are trying to dismantle the checks and balances that underpin good governance. By one estimate, at least 50 countries have curbed civil society in recent years https://t.co/qslwklba3H

— The Economist (@TheEconomist) September 3, 2023