Ο Ιντάλια έφτασε στις ακτές της Φλόριντα ως τυφώνας κατηγορίας 3 προκαλώντας καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους που δεν έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή εδώ και 125 χρόνια.

Το μάτι του κυκλώνα έφθασε στη στεριά κοντά στο Κίτον Μπιτς το πρωί της Τετάρτης με ανέμους με ταχύτητα μέχρι και 201 χιλιόμετρα την ώρα, αναφέρει το CNN.

Είναι ο τρίτος τυφώνας που σαρώνει τη Φλόριντα τον τελευταίο χρόνο, μετά τον Ίαν τον περασμένο Σεπτέμβριο και τη Νικόλ τον Οκτώβριο.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, οι καταιγίδες είναι πιθανό να προκαλέσουν «καταστροφικές» ζημιές και το γραφείο του σερίφη της κομητείας Τέιλορ προειδοποιεί ότι «υπάρχει κίνδυνος θανάτων».

From only a few short minutes ago on Perry , Florida. #HurricaneIdalia pic.twitter.com/urvt4uGx5c

Ακόμα και πριν ο τυφώνας Ιντάλια φτάσει στη Φλόριντα, «το σκηνικό εδώ ήταν σχεδόν αποκαλυπτικό» δήλωσε ένας κάτοικος του Cedar Key, το οποίο όπως είπε «σε λίγες ώρες θα είναι αγνώριστο».

The storm surge from Hurricane Idalia is causing massive damage in Cedar Key, Florida. pic.twitter.com/E5Zru7IdR1

Cedar Key at 5:03 AM just before the power went out and we couldn’t see anymore from the remote cam#HurricaneIdalia #Idalia pic.twitter.com/FsPBFLTUAL

— Updates (@sirfupdate) August 30, 2023