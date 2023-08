Μία σοκαριστική και συνάμα τραγική είδηση μάς έρχεται από τη Νέα Υόρκη, όπου ένας πατέρας μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του, έπειτα σκότωσε τα δύο τους παιδιά, ηλικίας 1 και 3, και στο τέλος αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όλα συνέβησαν στο διαμέρισμά τους στο Upper West Side, χθες Δευτέρα (28/8).

Οι σοροί και των τεσσάρων μελών εντοπίστηκαν μέσα στο διαμέρισμα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι. Σημειώνεται πως ο πατέρας της οικογένειας ήταν ο επιστάτης του κτιρίου.

Upper West Side stabbing: 4 dead, including 2 toddlers, in possible murder-suicide, sources say – NBC New York https://t.co/TBgSKVVNBD — Please Join #Mastodon! Mstdn.Social/@JClickbaited (@JClickbaited) August 29, 2023

Σύμφωνα με τη New York Post, ο πατέρας της γυναίκας και ένας ακόμη συγγενής τους ήταν αυτοί οι οποίοι κάλεσαν την Αστυνομία, καθώς δεν είχαν νέα τους για ημέρες, πήγαν από το διαμέρισμά τους και αφού παραβίασαν την κλειδαριά εντόπισαν τις σορούς τους μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Τα σώματα των παιδιών έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Two young children, two adults dead in possible New York City murder-suicide https://t.co/ZMbXz7YMlM via @nbcnews — Besim Lika (@RealBesbk) August 29, 2023

UPPER WEST SIDE HORROR

Super killed wife, 2 small kids — and boy and a girl — and self in knife rampage, murder-suicide: cops “Really nice guy. Everybody likes him. He’s solid.” Man’s mom and dad seen visibly shaken in the 86th St. lobby nr Riverside Dr. https://t.co/ItHZ4wX33Q pic.twitter.com/NxyogGs0xE — New York Daily News (@NYDailyNews) August 29, 2023

Το σώμα της γυναίκας ανακαλύφθηκε στον διάδρομο με βαθιά τομή στο λαιμό της, ενώ ο άνδρας βρέθηκε σε ένα υπνοδωμάτιο, ξαπλωμένος στο κρεβάτι με ένα μαχαίρι δίπλα του.

Πηγές ανέφεραν ότι ο πατέρας δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές και διέθετε λευκό ποινικό μητρώο.