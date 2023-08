Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Αρχές τα στοιχεία του δράστης της επίθεσης στο Τζάκσονβιλ με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς.

Πρόκειται για τον 21χρονο Ράιαν Κρίστοφερ Πάλμετερ, ο οποίος μπήκε σε ένα κατάστημα Dollar General στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα το βράδυ του Σαββάτου (ώρα Ελλάδος), άνοιξε πυρ και σκότωσε τρεις Αφροαμερικανούς.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η επίθεση είχε ρατσιστικό κίνητρο, λέγοντας ότι ο νεαρός άνδρας είχε συντάξει «πολλά μανιφέστα» για τα μέσα ενημέρωσης, τους γονείς του και τις αρχές επιβολής του νόμου, στα οποία περιέγραφε λεπτομερώς το μίσος του για τους μαύρους.

Ο ύποπτος δεν είχε ποινικό μητρώο και είχε αγοράσει νόμιμα τα όπλα που χρησιμοποίησε για τους πυροβολισμούς, δήλωσε ο σερίφης του Τζάκσονβιλ. «Δεν υπήρχε ποινικό μητρώο, τίποτα» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το μόνο που υπήρχε στο αρχείο ήταν μια κλήση για ενδοοικογενειακή βία με τον αδελφό του. «Δεν υπήρχε καμιά προειδοποιητική ένδειξη» είπε.

Saturday’s General Dollar shooter as Ryan Palmeter, 21. The video shows him with an AR-15, handgun, ballistics vest, gloves, mask. Shot woman in car in parking lot, then 2 men inside store. @jemelehill #jacksonville #JacksonvilleStrong pic.twitter.com/Cev16Y7S14

