Δύο χρόνια αφότου οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν, οι γυναίκες βρίσκονται σε δεινή θέση, τα δικαιώματά τους καταπατώνται, έχουν αποκλειστεί από τα πανεπιστήμια ενώ η παρουσία τους απαγορεύεται σε πολλούς δημόσιους χώρους.

Τώρα, όπως αναφέρει το BBC, οι Ταλιμπάν απαγορεύουν στις γυναίκες να επισκέπτονται το εθνικό πάρκο Band-e-Amir στο Μπαμιγιάν.

Ως δικαιολογία για αυτή την απαγόρευση, όπως και για άλλες στο παρελθόν, οι Ταλιμπάν επικαλούνται ότι οι γυναίκας δεν κάλυπταν το πρόσωπό τους με χιτζάμπ κατά τις επισκέψεις τους στο πάρκο. Ο υπουργός αρετής και ηθών κάλεσε τη θρησκευτική ηγεσία και τις υπηρεσίες ασφάλειας να απαγορεύουν την είσοδο στις γυναίκες μέχρι την εξεύρεση λύσης.

Το Band-e-Amir έγινε το πρώτο εθνικό πάρκο του Αφγανιστάν το 2009 και είναι δημοφιλής προορισμός για πολλές οικογένειες.

Κληρικοί στο Μπαμιγιάν δήλωσαν ότι οι γυναίκες που επισκέπτονταν το πάρκο δεν ακολουθούσαν τους κανόνες. «Υπάρχουν παράπονα ότι είτε δεν φορούσαν καθόλου χιτζάμπ, είτε δεν το φορούσαν σωστά» είπε ο επικεφαλής του σιιτικού Συμβουλίου στο Tolo news και έκανε λόγο συγκεκριμένα για γυναίκες που δεν είναι από εκεί αλλά επισκέπτονταν το πάρκο.

Η Αφγανή βουλεύτρια, Mariam Solaimankhil, ανάρτησε ένα ποίημα στο X, πρώην Twitter, για τη νέα απαγόρευση και έγραψε: «θα επιστρέψουμε, είμαι σίγουρη».

Remembering my last visit to Band-e-Amir, treasured memories with @minasharif flood in. We’ll return, I’m sure of it. Tonight, those feelings inspired this poem:

Band-e Amir stilled,

by shadows dark and deep,

yet within Afghan women,

dreams refuse to sleep.

Their souls… pic.twitter.com/867TCcndqj

— Mariam Solaimankhil (@Mariamistan) August 27, 2023