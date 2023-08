Σε μια χώρα που τα τελευταία 12 χρόνια έχει αλλάξει πέντε πρωθυπουργούς και επτά υπουργούς οικονομικών, τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο.

Εν μέσω εκλογών, Brexit, σκανδάλων και οικονομικών προβλημάτων, μια γάτα που ονομάζεται Λάρι παρέμεινε η μόνη «σταθερά» στην βρετανική πολιτική ζωή, όπως αναφέρει το Politico.

Ο ανεπίσημος λογαριασμός του Λάρι στο Twitter, που δημιούργησε ο τότε πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον το 2011, έχει τρεις φορές περισσότερους ακόλουθους από τον υπουργό Οικονομικών της χώρας, Τζέρεμι Χαντ.

Ο 16χρονος πλέον Λάρι, προσελκύει την προσοχή χιλιάδων ανθρώπων ανά την υφήλιο και είναι ένα οικείο θέαμα για τους παγκόσμιους ηγέτες που επισκέπτονται την πρωθυπουργική κατοικία στην Downing Street.

Τα αρχεία δείχνουν ότι οι Βρετανοί έχουν ταυτίσει τις γάτες με την πολιτική εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

Μεγάλο ποσοστό των βρετανικών υπουργείων στεγάζεται σε παλιά κτίρια, επιρρεπή σε επιδρομές τρωκτικών. Ενας αποτελεσματικός – και, για μερικούς, αξιολάτρευτος – τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος είναι η «πρόσληψη» γατών.

Η πρώτη επίσημη γάτα της βρετανικής κυβέρνησης ήταν μια μαύρη γάτα που ονομαζόταν Πίτερ. Η υπερβολική επιείκεια – που τροφοδοτήθηκε από την υπερβολική λατρεία από το προσωπικό – τροφοδοτήθηκε από την ανάγκη ο Πίτερ να κυνηγάει ποντίκια.

Αλλά η κακή του απόδοση, ώθησε το Υπουργείο Εσωτερικών να ζητήσει από το παντοδύναμο Υπουργείο Οικονομικών, έναν επίσημο προϋπολογισμό τροφίμων για τον Πίτερ, σε μια προσπάθεια να τον διατηρήσει σε φόρμα και να τον ενθαρρύνει να επικεντρωθεί στο να κυνηγάει ποντίκια αντί να αποσπάται από τους υπαλλήλους.

Τελικά, το Υπουργείο Οικονομικών συμφώνησε, ξεκινώντας μια παράδοση της κυβέρνησης να χρηματοδοτεί τα αιλουροειδή της.

Πιο διάσημος όμως από τους προκατόχους του, υπήρξε ο Πίτερ ο τρίτος, ο οποίος εμφανίστηκε στο πρόγραμμα του BBC το 1958, και στη συνέχεια φωτογραφήθηκε για αρκετά περιοδικά. Λάμβανε καθημερινά πολλά γράμματα και δώρα από θαυμαστές του, κάτι που συμβαίνει μέχρι σήμερα με τον Λάρι.

Οταν ο Πίτερ ο τρίτος, πέθανε το 1964, χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο έστειλαν τα συλληπητήριά τους, μεταξύ αυτών και ο κυβερνήτης του νησιού του Μαν, ο οποίος ήρθε σε επαφή για να δωρίσει μια γάτα Manx με το όνομα Peta.

Η Peta αποδείχθηκε πιο αμφιλεγόμενη από τους προκατόχους της – και περιγράφηκε ως υπερβολικά χοντρή και τεμπέλα επειδή είχε τραφεί με τόσες πολλές λιχουδιές.

Το 1989, ο γάτος του γραφείου του υπουργικού Συμβουλίου με το όνομα Χάμφρεϊ πήρε τον τίτλο του δημόσιου υπαλλήλου.

Οταν ο Χάμφρεϊ θεωρήθηκε πολύ μεγάλος για να συνεχίσει στην υπηρεσία, ο φάκελος από τα εθνικά αρχεία δείχνει ότι η δημόσια υπηρεσία έπρεπε να σχεδιάσει περίπλοκα την ανακοίνωση της συνταξιοδότησής του, για να αποφύγει τις δημόσιες αποδοκιμασίες, όπως δείνει ο φάκελος από τα εθνικά αρχεία.

«Ο Λάρι έχει σίγουρα αξιοποιηθεί από όλους στην πολιτική, κατά την άποψή μου», λέει ο πολιτικός φωτορεπόρτερ Steve Back – ο οποίος περνά τις μέρες του έξω από την Downing Street για να φωτογραφήσει τις κινήσεις των πολιτικών.

Ο Λάρι πλέον, πιο συχνά κοιμάται στα παράθυρα της Downing Street, παρά κυνηγάει ποντίκια.

«Είναι ένα υπέροχο αγόρι, πολύ γλυκό. Και αναμφισβήτητα, είναι ένα περιουσιακό στοιχείο δημοσίων σχέσεων για οποιονδήποτε στην Downing Street», προσθέτει.

«Ξοδεύω πολύ χρόνο στην Downing Street και ο Λάρι είναι ο μόνος για τον οποίο ρωτούν οι περαστικοί», συμπληρώνει.

Larry the cat yawns outside Downing Street in London. More photos of the day: https://t.co/1MPYCNZyZ5 📷 @sdawsonphoto pic.twitter.com/gg75Dm1xiS

— Reuters Pictures (@reuterspictures) October 20, 2020