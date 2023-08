Η αστυνομία της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε πως κατέσχεσε περιουσιακά στοιχεία ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων Σιγκαπούρης (675,24 εκατ. ευρώ) από συμμορία ξένων η οποία ξέπλενε έσοδα του οργανωμένου εγκλήματος, περιλαμβανομένων πολυτελών μπάνγκαλοου στις πιο περιζήτητες περιοχές, δεσμίδων μετρητών, πολυτελών αυτοκινήτων, γυναικείων τσαντών και ράβδων χρυσού.

Σε μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ξεπλύματος χρημάτων, η αστυνομία ανακοίνωσε πως 400 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν την Τρίτη στη Σιγκαπούρη και εξαπέλυσαν ταυτόχρονα επιδρομές σε κατοικίες σε ολόκληρη την επικράτεια αυτής της πόλης-κράτους, από την εμπορική οδό Orchard Road μέχρι το νησί θέρετρο Σεντόσα.

Κατά τις επιδρομές που έγιναν σε τουλάχιστον εννέα τοποθεσίες, κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 1 δισ. δολαρίων Σιγκαπούρης, ανακοίνωσε η αστυνομία.

#Singapore police said they have seized assets worth $734.32 million (about Rs 6,100 crore) following a massive raid on a #money laundering gang of foreigners. The assets include bungalows, luxury #cars and watches, bundles of cash, handbags, #jewelery and #GOLD bars. pic.twitter.com/7Vdmd47MYQ

Σ’ αυτά περιλαμβάνονταν 94 ιδιοκτησίες, τραπεζικοί λογαριασμοί με 110 εκατ. δολάρια Σιγκαπούρης, 50 οχήματα, δεσμίδες μετρητών συνολικής αξίας άνω των 23 εκατ. δολαρίων Σιγκαπούρης, εκατοντάδες πολυτελείς γυναικείες τσάντες και ρολόγια, φούχτες κοσμημάτων και δύο ράβδοι χρυσού.

Συνελήφθησαν τουλάχιστον 10 ξένοι ηλικίας από 31 ως 44 ετών, περιλαμβανομένου ενός άνδρα ο οποίος πήδηξε από το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου του μπάνγκαλοού του σε πολυτελή συνοικία και βρέθηκε να κρύβεται σε αποχετευτικό αγωγό.

Αυτός ο 40χρονος άνδρας κυπριακής υπηκοότητας έφερε τραύματα από την πτώση και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Στην κατοικία του, η αστυνομία κατέσχεσε μετρητά ύψους άνω των 2,1 εκατ. δολαρίων Σιγκαπούρης, τέσσερις τραπεζικούς λογαριασμούς με περισσότερα από 6,7 εκατ. δολάρια Σιγκαπούρης και ιδιοκτησιακά έγγραφα 13 ακινήτων και πέντε οχημάτων, η αξία των οποίων ανέρχεται κατ’ εκτίμηση σε περισσότερα από 118 εκατ. δολάρια Σιγκαπούρης.

Μεταξύ των άλλων συλληφθέντων περιλαμβάνονται πολίτες της Κίνας, της Καμπότζης, της Κύπρου και του Βανουάτου. Μεταξύ τους είναι και μία γυναίκα.

Andy Vermaut shares:CNA Explains: What is money laundering and why does it involve luxury cars, watches and bags?: Ten foreigners were arrested after police conducted simultaneous raids across Singapore in one of its largest anti-money… Thank you. https://t.co/N0KUgXffjd pic.twitter.com/gbAbDDeMIz

— Andy Vermaut (@AndyVermaut) August 17, 2023