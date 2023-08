Σάλος έχει προκληθεί με την είδηση πως ορειβάτισσα με σκοπό να κατακτήσει την υψηλότερη κορυφή του όρους Κ2 στο Πακιστάν προσπέρασε τόσο η ίδια, όσο και η ομάδα της έναν ετοιμοθάνατο αχθοφόρο που έκανε ανάβαση μαζί τους.

Ο λόγος για την Kristin Harila από την Νορβηγία, η οποία τον περασμένο μήνα κατέκτησε το ρεκόρ ταχύτερου συνολικού χρόνου ανάβασης των 14 υψηλότερων κορυφών του κόσμου, διαδοχικά μέσα σε μόλις 92 μέρες.

Η τελευταία της ανάβαση ήταν στο όρος K2 στις 27 Ιουλίου, μετά από την οποία ταξίδεψε με τον Νεπαλέζο ορειβάτη Τεντζέν Σέρπα στο Κατμαντού, για να γιορτάσουν τα επιτεύγματά τους.

Ωστόσο, τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή όταν ο ντόπιος αχθοφόρος Μοχάμεντ Χασάν που τους συνόδευε, γλίστρησε σε μια στενή προεξοχή, μπλέχτηκε σε σχοινιά, με αποτέλεσμα λίγη ώρα μετά να αφήσει την τελευταία του πνοή.

Οι εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει δείχνουν την Harila και την ομάδα της να αγνοούν το συμβάν και να προσπερνούν τον Χασάν.

