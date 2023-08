Η γνωστή ηθοποιός Λία Ρεμίνι κατέθεσε αγωγή κατά της εκκλησίας της Σαϊεντολογίας και του αρχηγού της, Ντέιβιντ Μισκέιβιτς, για παρενόχληση, δυσφήμιση και άλλες παράνομες ενέργειες.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, η οποία εντάχθηκε στην εκκλησία το 1979 ως παιδί και αποχώρησε το 2013, ισχυρίζεται ότι οι «δραστηριότητες και επιθέσεις τύπου μαφίας» της Σαϊεντολογίας έχουν επηρεάσει «σημαντικά» τη ζωή και την καριέρα της.

«Για 17 χρόνια, η Σαϊεντολογία και ο Ντέιβιντ Μισκέιβιτς με υπέβαλλαν σε αυτά που πιστεύω ότι είναι ψυχολογικά βασανιστήρια, δυσφήμιση, παρακολούθηση, παρενόχληση και εκφοβισμός, επηρεάζοντας σημαντικά τη ζωή και την καριέρα μου. Πιστεύω ότι δεν είμαι το πρώτο άτομο που αποτέλεσε στόχο της Σαϊεντολογίας και των δραστηριοτήτων της, αλλά σκοπεύω να είμαι το τελευταίο» αναφέρει η Λία Ρίμινι σε δελτίο Τύπου που δημοσιεύει το Variety.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, η Λία Ρίμινι κατέθεσε την αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια στις 2 Αυγούστου σε μια προσπάθεια «να απαιτήσει από την εκκλησία της Σαϊεντολογίας και κάθε οντότητα που αυτή ελέγχει και χρηματοδοτεί, να σταματήσει τη φερόμενη πρακτική της παρενόχλησης, δυσφήμισης και άλλης παράνομης συμπεριφοράς εναντίον οποιουδήποτε που η Σαϊεντολογία έχει χαρακτηρίσει «εχθρό»».

