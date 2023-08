Ο τυφώνας Κάνουν πλησίαζε σήμερα το νησί Οκινάουα, στη νότια Ιαπωνία, προκαλώντας την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να μεταβούν σε καταφύγια.

Οι αρχές πολλών πόλεων στο νησί εξέδωσαν μη δεσμευτικές εντολές απομάκρυνσης, καθώς ο τυφώνας, που πλήττει τον Ειρηνικό Ωκεανό συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 162 χιλιομέτρων την ώρα, αναμένεται να φτάσει στην Οκινάουα το βράδυ.

Σήμερα στις 10:00 το πρωί (τοπική ώρα, 04:00 ώρα Ελλάδας) ο “ισχυρός” τυφώνας βρισκόταν 240 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Νάχα, της πρωτεύουσας του νησιού, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία.

#Khanun (#FalconPH) just intensified a tad bit more at 120kts (140mph) but it’s likely reached its peak. For one, dry air keeps on messing up the western periphery of the eyewall. We can also see a nascent moat forming between the main eyewall & some additional banding. This… pic.twitter.com/EToDc2gS1o

— Vortix (@VortixWx) August 1, 2023