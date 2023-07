Από τα χρόνια που η Κιμ έκλαιγε για το ερασιτεχνικό βίντεο με την ίδια σε σεξουαλικές περιπτύξεις που δεν ήθελε να βγει στη δημοσιότητα μέχρι και την πρόσφατη παραδοχή της μικρότερης αδελφής της Κάιλι -που ελάχιστοι πια θυμούνται ότι κάποτε ήταν το ασχημόπαπο σε μια οικογένεια πανέμορφων γυναικών- ότι έκανε αυξητική στήθους σε ηλικία 19 ετών, η οικογένεια των Καρντάσιανς δεν έχει σταματήσει να απασχολεί ακόμη και όσους δεν έχουν δει ούτε ένα επεισόδιο του επιτυχημένου reality με τίτλο το οικογενειακό επώνυμο.

Οι πληθωρικές οπίσθιες καμπύλες τους, τα παραγεμισμένα χείλη και φυσικά όλη η παραφιλολογία για το αν έστω κάποια από αυτά είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και όχι μόνο το έργο ενός καλλιτέχνη χειρουργού είναι οι βασικοί λόγοι που το κοινό ενδιαφέρεται για τη ζωή τους, το ξεπούλημα της οποίας σε συνέχειες τις έχει κάνει πάμπλουτες πέρα από κάθε φαντασία και επιτυχημένες επιχειρηματίες στον κόσμο των καλλυντικών και της ένδυσης.

Τι κι αν οι αδελφές έχουν κατηγορηθεί πλειστάκις για τα αδιανόητα στάνταρτ ομορφιάς που προωθούν με Photoshop και φίλτρα στις φωτογραφίες που ανεβάζουν κατά δεκάδες καθημερινά. Είναι πολλοί αυτοί που ακόμη πιστεύουν ότι η εμφάνιση τους είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων διατροφικών συνηθειών και τακτικής άσκησης, και όχι πλαστικών επεμβάσεων, λέει στο περιοδικό Time η Τζέσι Νίλαντ, συγγραφέας του βιβλίου «Body Neutral: A Revolutionary Guide to Overcoming Body Image Issues”.

Οι Καρντάσιανς και… ο καθρέφτης

«Πουλάνε φαντασία» και μάλιστα πολύ επιτυχημένα, εξηγεί η ίδια στο αμερικανικό περιοδικό.

Μάλιστα, η Νίλαντ εξηγεί ότι το σχόλιο για την αυξητική στήθος της Κάιλι στο τέλος της 3ης σεζόν των Kardashians, που προβάλλει το Hulu, ήταν προμελετημένο και σε καμιά περίπτωση δεν συμβολίζει μια νέα εποχή άνεσης στο λόγο για τις νεαρές αδελφές της διάσημης οικογένειες, στην διάρκεια της οποίας θα πουν όσα δεν παραδέχτηκαν μέχρι σήμερα, όπως έσπευσαν να πουν πολλοί.

Ακριβώς όπως το πρώτο επεισόδιο του αρχικού reality, με τις ίδιες πρωταγωνίστριες και τίτλο «Keeping up with the Kardashians», ξεκίνησε με ένα σχόλιο για τα οπίσθια της Κιμ, που αντιπροσώπευσε τη στροφή όλου του κόσμου προς τις αισθητικές επεμβάσεις, έτσι και η δήλωση της Κάιλι ότι μετάνιωσε την αυξητική στήθους που έκανε στην εφηβεία της λόγω ανασφαλειών, αντανακλά την επιστροφή στις αδύνατες γυναίκες, ως η μοναδική εκδοχή ομορφιάς, την οποία αποδεικνύει και η κατακόρυφη αύξηση στην κατανάλωση φαρμάκων, όπως το Ozempic προκειμένου να κατακτηθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αυτό υποστηρίζει η Μέρεντιθ Τζόουνς, καθηγήτρια σπουδών φύλου στο πανεπιστήμιο Brunel και συγγραφέας του βιβλίου «Skintight: An anatomy of Cosmetic Surgery». «Οι Καρντάσιανς πυκνά συχνά λένε ότι είναι ο καθρέφτης μας», υπενθυμίζει η ίδια, οπότε δεν είναι άδικο να χαρακτηριστούν ως «οι βασικές ερμηνεύτριες της κουλτούρας της γυναικείας ομορφιάς», καταλήγει η ίδια, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τα μελλούμενα.