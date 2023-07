Ούτε δέκα ημέρες μετά την επιστροφή του στην πόλη Κίροφ, στα νοτιοανατολικά, ένας 28χρονος βετεράνος της Wagner -καταδικασθείς το 2016 σε 18 χρόνια φυλάκιση για ληστεία και φόνο- συνελήφθη με την κατηγορία ότι μαχαίρωσε θανάσιμα μια 85χρονη γυναίκα, από την οποία νοίκιαζε στο παρελθόν ένα δωμάτιο.

Στο Νοβοσιμπίρσκ ένας 42χρονος κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση δύο ανήλικων κοριτσιών.

Στο Καλίνινγκραντ συνελήφθη ένας άνδρας για σεξουαλική επίθεση σε 8χρονη.

Ανά τη ρωσική επικράτεια έχουν αναφερθεί άλλες πέντε δολοφονίες, μια ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού, κλοπή αυτοκινήτου με άγριο ξυλοδαρμό του ιδιοκτήτη.

Κάποιοι από τους συλληφθέντες φέρονται να αφήνονται ελεύθεροι και να μην εμφανίζονται καν στο δικαστήριο.

Ερευνα της ανεξάρτητης ρωσικής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Verstka κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ρωσικές αρχές κάνουν ό,τι μπορούν για να αφαιρέσουν τις νέες κατηγορίες από τα δημόσια αρχεία.

Ακόμη και σε περίπτωση καταδίκης, επισημαίνεται, οι πρώην κατάδικοι βετεράνοι της Wagner θα προσγειωθούν στα «μαλακά».

Η αμνηστία που έχουν πάρει σημαίνει ότι έχει καθαρίσει το ποινικό μητρώο τους και οι ποινές που μπορεί να τους επιβληθούν είναι πιο ελαφριές από αυτές που προβλέπονται για τους κατ’ εξακολούθηση ποινικούς παραβάτες…

Εκατοντάδες άλλοι πρώην κατάδικοι μισθοφόροι της Wagner εν τω μεταξύ διαμένουν προσωρινά σε ξενοδοχεία ρωσικών πόλεων κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Μόλις επέστρεψαν από τα πολεμικά μέτωπα και περιμένουν να παραλάβουν τα επίσημα έγγραφα αμνηστίας.

Οι περισσότεροι, όπως προκύπτει από ρεπορτάζ ανεξάρτητων ρωσικών ΜΜΕ, όπως του ιστότοπου ερευνητικής δημοσιογράφιας Important Stories, καταλύουν στο θέρετρο Κράι Κρασνοντάρ, στο νότο, μεθώντας και αναπτύσσοντας βίαιες συμπεριφορές.

Βίντεο που δημοσιοποίησε το ανεξάρτητο ειδησεογραφικό κανάλι Astra στο Telegram δείχνει φερόμενους ως μισθοφόρους της Wagner Βάγκνερ να δέρνουν έναν ρεσεψιονίστ.

«Πίνουν από τις 7 το πρωί», ανέφερε υπάλληλος άλλου ξενοδοχείου, «φέρνουν πόρνες και στα δωμάτιά τους επικρατούν ανθυγιεινές συνθήκες».

Οι περισσότερες κρατήσεις είναι εν τω μεταξύ μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

