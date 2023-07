Η βελγίδα ευρωβουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Μαρί Αρενά, έγινε το τέταρτο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εμπλέκεται στο σκάνδαλο διαφθοράς του Qatargate, επτά μήνες μετά τις συλλήψεις που συγκλόνισαν την ΕΕ.

Παρόλο που μέχρι σήμερα η Αρενά δεν ανακρίθηκε, ούτε ασκήθηκαν κατηγορίες εναντίον της, η αστυνομία πραγματοποίησε την Τετάρτη έξι εφόδους σε ακίνητα που συνδέονται με την ευρωβουλευτή και την οικογένειά της, όπως αναφέρει το Politico.

Η Εύα Καϊλή, ο Βέλγος ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα και ο Ιταλός ευρωβουλευτής Αντρέα Κοτσολίνο έχουν περάσει χρόνο υπό κράτηση και έχουν κατηγορηθεί για το σκάνδαλο, ενώ ο Πιερ Αντόνιο Παντζέρι, πρώην ευρωβουλευτής, παραδέχθηκε την ενοχή του και προχώρησε σε συμφωνία με αντάλλαγμα μειωμένη ποινή όταν έρθει η ώρα, υπενθυμίζεται στο δημοσίευμα που αναφέρει:

Αν και η ιταλόφωνη Αρενά αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι διέπραξε αδίκημα, δεν αποτέλεσε έκπληξη το γεγονός ότι αυτή την εβδομάδα μπήκε βαθύτερα στην έρευνα, δεδομένου ότι το όνομά της, είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο, όταν εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης ευρωβουλευτών που συμμετείχαν στο κύκλωμα του Αντόνιο Παντσέρι.

🚨Police raided the house of Belgian Socialist MEP Maria Arena as part of the Qatargate investigation.

She has denied any involvement in the scandal.https://t.co/qMBGGnL3Ls

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) July 19, 2023