Τα πράγματα στη θέση τους θέλησε να βάλει ο Τζέιμς Κάμερον, μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν ότι ετοιμάζει σειρά για την τραγωδία με το υποβρύχιο Titan.

Ο σκηνοθέτης και γνωστός ειδικός σε θέματα βαθέων υδάτων ξέσπασε μέσω ανάρτησή του στο Twitter. Χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «προσβλητικούς» και ξεκαθάρισε πως δεν συζητά για μία ταινία και ούτε πρόκειται να το κάνει ποτέ.

«Συνήθως δεν απαντάω σε προσβλητικές φήμες στα μέσα ενημέρωσης, αλλά τώρα πρέπει να το κάνω. Δεν είμαι σε συζητήσεις για μια ταινία OceanGate, ούτε θα είμαι ποτέ», τόνισε στο μήνυμά του.

I don’t respond to offensive rumors in the media usually, but I need to now. I’m NOT in talks about an OceanGate film, nor will I ever be.

