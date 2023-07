Σάλος προκλήθηκε στη Βρετανία μετά από ένα βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας που έδειχνε αστυνομικούς να ακινητοποιούν ένα σκύλο με τέιζερ και στη συνέχεια τον τοποθετούν σε έναν πλαστικό κάδο απορριμάτων.



Μάλιστα η αστυνομία αναγκάστηκε να δώσει στη δημοσιότητα το βίντεο από τις κάμερες που φέρουν πάνω τους οι αστυνομικοί που δείχνει τι συνέβη πριν ο σκύλος ακινητοποιηθεί με τέιζερ και τοποθετηθεί στον κάδο απορριμάτων για να εξηγήσουν τι έχει συμβεί.

Το βίντεο τραβήχτηκε την Τρίτη στο Κόβεντρι και δείχνει πως ο σκύλος που ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς που ήταν σε περιπολία στην περιοχή είχε επιτεθεί νωρίτερα σε άλλα σκυλιά, ενώ οι άνθρωποι που ήταν ανήσυχοι τριγύρω προσπαθούσαν να χωρίσουν τα ζώα.

Το συγκεκριμένο βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του West Midlands προκειμένου να απαντήσει σε βίντεο που ανήρτησαν αυτόπτες μάρτυρες στα social media και ανέφεραν πως οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν τέιζερ και μετά έσπρωξαν το αδύναμο ζώο μέσα στον πλαστικό κάδο απορριμάτων.

Η αστυνομία ελπίζει το βίντεο να εξηγεί το πλαίσιο των εναργειών των αστυνομικών που δεχθήκαν διαδικτυακή κριτική για τις κινήσεις τους.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε μαζί με το βίντεο από τις κάμερες των αστυνομικών η αστυνομία του West Midlands, ανέφερε πως το ζώο ήταν «ξεκάθαρα εκτός ελέγχου» και είχε επιτεθεί σε άλλα σκυλιά προτού οι αστυνομικοί χρησιμοποιήσουν το τέιζερ.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με την εκδοχή της αστυνομίας ο σκύλος αποτελούσε «κίνδυνο» για τους ανθρώπους που βρισκόταν στην περιοχή, ανάμεσα στους οποίους υπήρχαν και παιδιά.

Σύμφωνα με τις Αρχές ο σκύλος είχε επιτεθεί μάλιστα σε ένα άτομο, το οποίο χρησιμοποίησε μία ομπρέλα για να αμυνθεί.

Ακόμα μετά από αναφορές πως ο σκύλος θανατώθηκε μετά το συμβάν, η αστυνομία έβγαλε κι ένα βίντεο που δείχνει την κατάσταση του ζώου.

«Η Ομάδα Επικίνδυνων Σκύλων πήρε τον σκύλο, ο οποίος έκτοτε αξιολογείται από κτηνίατρο και έχει ασφαλιστεί σε ένα σπίτι σκύλου», ανέφερε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας που εμφανίζεται στο βίντεο σύμφωνα με το Sky News.

«Ο σκύλος είναι σε καλή φόρμα και καλά και φροντίζεται από το προσωπικό στο σκυλόσπιτο, ενώ ο ιδιοκτήτης έχει ενημερωθεί πλήρως για τις ενέργειες της αστυνομίας», προσέθεσε ο εκπρόσωπος.

#UPDATE | We’ve released footage of a dog attack in Milverton Road this week following speculation on social media.

Our officers responded to a group of dogs fighting in the street on 11 July which presented a clear danger. pic.twitter.com/XwQ1vWjdW4

— Coventry Police (@CoventryPolice) July 15, 2023