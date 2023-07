Από την Μύκονο στο Παρίσι ο Matt Damon. Ο σταρ του Χόλιγουντ μπορεί την περασμένη εβδομάδα να απολάμβανε τις διακοπές του στο νησί των ανέμων, τώρα όμως έχει σηκώσει μανίκια και προωθεί τη νέα του ταινία με τίτλο «Oppenheimer».

Ο 52χρονος ηθοποιός βρέθηκε στο Παρίσι για την πρεμιέρα της ταινίας του και δεν ήταν μόνος του. Στο κόκκινο χαλί εμφανίστηκε με τις κόρες του και τράβηξε πάνω του όλα τα βλέμματα μιας και δεν συνηθίζει τις δημόσιες οικογενειακές εμφανίσεις.

Συγκεκριμένα, στο πλευρό του ήταν η 24χρονη Alexia, η 17χρονη Isabella, η 14χρονη Gia και η 12χρονη Stella. Για την εμφάνιση τους όλες επέλεξαν εντυπωσιακά φορέματα για την περίσταση, ενώ ο μπαμπάς τους επέλεξε ένα σατέν ναυτικό μπλε κοστούμι.

Περήφανος μπαμπάς ο Matt Damon πόζαρε χαμογελαστός και ευδιάθετος για φωτογραφίες τόσο μαζί με τις κόρες του όσο και μόνος του.

#MattDamon brought the best dates to the #Oppenheimer premiere: his daughters 💓 pic.twitter.com/qQcyw5YRiT

— Access Hollywood (@accesshollywood) July 12, 2023