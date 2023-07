‘Ενα τραγικό περιστατικό με θύματα δύο ανηλικα παιδιά έξι και επτά ετών αντίστοιχα σημειώθηκε στην Ιταλία.

Συγκεκριμένα, τα δύο αδέρφια ανασύρθηκαν νεκρά μετά από πτώση τους από δεξαμενή άρδευσης στην περιοχή Μανφρεντόνια της Απουλίας, στην Κάτω Ιταλία.

Οι δύο ανήλικοι αγνοούνταν από το βράδυ της Τρίτης, όταν και απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους, ενώ οι γονείς τους εντόπισαν τα παπούτσια τους έξω από την δεξαμενή βάθους τριών μέτρων.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, άγνωστο παραμένει το εάν τα δύο αδέρφια 6 και 7 ετών αντίστοιχα, είχαν μεταβεί στη δεξαμενή για να παίξουν ή για να δροσιστούν λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που επικρατούσε στην περιοχή.

«Ήταν πραγματικά μια δραματική επιχείρηση, δεν μπορούμε να πούμε τίποτ΄άλλο», δήλωσαν στους δημοσιογράφους οι πυροσβέστες της Απουλίας, που έσπευσαν άμεσα στο σημείο και ανέσυραν τα δύο αδέρφια.

