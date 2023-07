Δεν άφησε τίποτα όρθιο μπροστά της μία γυναίκα στο αεροδρόμιο του Μεξικού όταν υπάλληλος την ενημέρωσε πως η κράτηση του εισιτηρίου της δεν υπήρχε στο σύστημα.

Η 56χρονη María Guadalupe στο άκουσμα της ακυρωμένης κράτησης βρέθηκε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σε κατάσταση αμόκ και άρχισε να σπάει και να πετάει όποιο αντικείμενο έβρισκε μπροστά της.

Ο υπάλληλος στον γκισέ της είπε συγκεκριμένα πως τα χρήματα για το εισιτήριο που πλήρωσε δεν εμφανίζονταν στο σύστημα της αεροπορικής εταιρείας Volaris.

Σαν να μην έφτανε αυτό της είπε να επικοινωνήσει με το ταξιδιωτικό πρακτορείο προκειμένου να πάρει τα χρήματά της πίσω.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου βλέπουμε τη γυναίκα σε έξαλλη κατάσταση να στέκεται πάνω στη ζυγαριά αποσκευών του γκισέ και να πετάει την οθόνη του υπολογιστή στο πάτωμα.

Όσο καταστρέφει τον χώρο γύρω της συνεχίζει να τσακώνεται με τους υπαλλήλους.

«Αν δεν θέλεις, μη μου δώσεις πίσω τα χρήματα. Δεν δίνω δεκάρα. Αλλά αυτό θα σας κοστίσει», φωνάζει σε έναν από τους πράκτορες.

Στη συνέχεια πάει σε δεύτερο πάγκο όπου αρπάζει μια οθόνη και ένα πληκτρολόγιο και τα πετάει στο πάτωμα.

🇲🇽A woman causes damage at the Mexico City Airport due to a refusal of reimbursement by the airline. #Mexico #news pic.twitter.com/Fl3B48XULy

— F.M NEWS (@fmnews__) July 5, 2023