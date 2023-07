Έκρηξη σε κτίριο στο κέντρο του Τόκιο σημειώθηκε τη Δευτέρα, με τέσσερις ανθρώπους να φέρονται να έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας NHK.

Πλάνα του NHK έδειχναν φλόγες να βγαίνουν από τα σπασμένα παράθυρα του δεύτερου ορόφου κτιρίου στην περιοχή Σινμπάσι της ιαπωνικής πρωτεύουσας, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, στην περιοχή μύριζε αέριο πριν ακουστεί η έκρηξη.

Πάντως, η έκταση των ζημιών ήταν περιορισμένη και η φωτιά δεν εξαπλώθηκε.

An explosion has reportedly occurred in a building on the west side of the JR Shimbashi Station in Tokyo. https://t.co/ZCXt4JayeY

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 3, 2023