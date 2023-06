Σε μια αλλόκοτη κίνηση προέβη ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μετά την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής του συνέντευξης στο αμερικανικό κανάλι MSNBC.

Ο Τζο Μπάιντεν μετά τις συχνές γκάφες του που περιορίζονται στις δημόσιες δηλώσεις του, αυτή τη φορά έκανε μια απρόσμενη έως και αγενής κίνηση στον αέρα τηλεοπτικού σταθμού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδινε συνέντευξη στη δημοσιογράφο Nicolle Wallace και μόλις τον ευχαρίστησε για την παρουσία του, εκείνος σηκώθηκε και έφυγε από το πλατό ενώ εκείνη συνέχιζε να μιλάει.

Το συμβάν καταγράφηκε από τις κάμερες καρέ καρέ με την Wallace να μη χάνει λεπτό τη ψυχραιμία της και να ζητά από τους τηλεθεατές να παραμείνουν συντονισμένοι στο κανάλι.

WHAT ON EARTH IS JOE BIDEN DOING?

It’s live TV! pic.twitter.com/L42OhEmCk3

— Steve Guest (@SteveGuest) June 29, 2023