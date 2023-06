Ένας εξάχρονος είναι τυχερός που είναι ζωντανός αφού η ζώνη του zip line έσπασε και το παιδί έπεσε σε τεχνητή λίμνη.

Το τρομακτικό περιστατικό συνέβη σε σε πάρκο αναψυχής στη βορειοανατολική πολιτεία του Μεξικού, Nuevo León, την Κυριακή.

Μάλιστα η στιγμή που το παιδί πέφτει από ύψος 12 μέτρων καταγράφηκε σε βίντεο από την οικογένεια, σύμφωνα με πληροφορίες από την Dailymail.

Ένας ενήλικος άνδρας φαίνεται να γλιστράει δίπλα στον Moreno και να τον καθοδηγεί κατά μήκος της διαδρομής, όταν ξαφνικά η ζώνη ασφαλείας σπάει.

Moment six-year-old boy falls 40 feet and crashes into lake after zip line harness breaks in Mexico https://t.co/SJYXlWh6F7

— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) June 27, 2023