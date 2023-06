Ο Ντάνιελ Πιέδρα Γκαρσία έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Ήταν οδηγός της Uber στο δυτικό Τέξας των ΗΠΑ και δολοφονήθηκε από την πελάτισσά του, Φίμπι Κόπας η οποία νόμιζε πως την έχει απαγάγει.

Η Κόπας σήμερα βρίσκεται στις φυλακές του Ελ Πάσο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Όλα ξεκίνησαν όταν η 48χρονη από το Κεντάκι κάλεσε ένα ταξί της Uber προκειμένου να πάει σε καζίνο όπου θα συναντούσε τον σύντροφό της, μόλις εκείνος σχολούσε. Ο οδηγός της ήταν ο Γκαρσία.

Στη διαδρομή, η Κόπας είδε μια πινακίδα για την πόλη Χουάρες του Μεξικό, που απέχει περίπου 11 χιλιόμετρα από το Ελ Πάσο. Αυτό την έκανε να πιστεύει πως έχει πέσει θύμα απαγωγής. Τότε έβγαλε ένα πιστόλι από τη τσάντα της και πυροβόλησε, χωρίς δεύτερη σκέψη, στο κεφάλι τον Γκαρσία.

REPORT: Passenger Allegedly Kills Uber Driver, Fearing She Was Being Kidnapped via @DailyCaller https://t.co/bTGLtWaYf1

— Chris 🇺🇸 (@Chris_1791) June 26, 2023