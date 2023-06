Στις 14:08 ώρα Ελλάδας τελειώνει το οξυγόνο για τους επιβαίνοντες στο βαθυσκάφος Titan, όπως έχει ανακοινώσει η Αμερικανική Ακτοφυλακή, με τις έρευνες να έχουν μπει σε πολύ κρίσιμη φάση.

Θυμίζουμε ότι κι άλλοι θόρυβοι ακούστηκαν χθες αφού πρώτα ένα καναδικό στρατιωτικό αεροσκάφος τους είχε εντοπίσει πρώτο την Τρίτη. Ωστόσο, οι έρευνες δεν έχουν φέρει θετικά αποτελέσματα μέχρι τώρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Δραματικές ώρες για τους πέντε επιβάτες του υποβρυχίου Titan - Μέχρι πότε θα έχουν οξυγόνο

Σύμφωνα με το Sky News, η περιοχή έρευνας έχει επεκταθεί και πλέον είναι υπερδιπλάσια της αμερικανικής πολιτείας Κονέκτικατ. Ομάδες διάσωσης από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Γαλλία δίνουν μάχη με τον χρόνο, καθώς η επικοινωνία με το βαθυσκάφος έχει χαθεί από την περασμένη Κυριακή όταν και ξεκίνησε το ταξίδι του για να εξερευνήσει το ναυάγιο του Τιτανικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Γαλλικό Ινστιτούτο Ερευνών για την Εκμετάλλευση των Θαλασσών (IFERMER – Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer) έστειλε το πλοίο Atalante με ρομποτικό βαθυσκάφος για να πάρει μέρος στις έρευνες.

Βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο επιχειρούν να εξηγήσουν τι συνέβη με το βαθυσκάφος.

This video explains exactly what is going on with the Titanic tourist sub.

They have around 14 hours of oxygen left.

Truly terrifying. #Titan #titanicsubmarine pic.twitter.com/C5J4xY9iR4 — Paul Golding (@GoldingBF) June 21, 2023

This is why the #Oceangate Titan submersible search is so difficult. The depth of the ocean is staggering pic.twitter.com/Jiz6dCtDGg — Tom Munns (@TomMunns1) June 21, 2023

Δείτε βίντεο από τις έρευνες

As part of the @CanadianForces‘s support to the search for a missing submersible, 380 NM south of St. John’s NL, an @ARC_RCAF CP-140 Aurora from 14 Wing Greenwood, NS is providing surface search and sub-surface acoustic detection capabilities. pic.twitter.com/j4fwfwQkki — Canadian Armed Forces Operations (@CFOperations) June 21, 2023

Ποιοι είναι οι πέντε επιβαίνοντες

Στο βαθυσκάφος επιβαίνουν πέντε άτομα.

ο 77χρονος Gάλλος εξερευνητής Πολ-Ανρί Ναρζολέ, διευθυντής υποβρύχιων ερευνών στην εταιρεία που έχει τα δικαιώματα για το ναυάγιο του Τιτανικού

o Χάμις Χάρντινγκ, 58 ετών, δισεκατομμυριούχος από τη Βρετανία, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας πώλησης ιδιωτικών τζετ Action Aviation

o Στόκτον Ρας, διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της OceanGate Expeditions

o Σαχζάντα Νταβούντ, δισεκατομμυριούχος από Πακιστάν και ο γιος του Σουλεϊμάν

Να σημειώσουμε ότι οι επιβαίνοντες είχαν δώσει 250.000 δολάρια προκειμένου να περιηγηθούν στο ναυάγιο του Τιτανικού.

Η ανάρτηση του Χάμινγκ πριν από το ταξίδι

RMS TITANIC EXPEDITION 2023 4am start this morning on the RMS Titanic Expedition Mission 5 with @oceangateexped. The sub had a successful launch and Hamish is currently diving.

Stay tuned for further updates! @the_explorers_club @ActionAviation0 #titanic #titansub #discovery pic.twitter.com/qVGoYeHVwd — Action Aviation (@actionaviation) June 18, 2023

Τι λέει Έλληνας υποναύαρχος

Ο Ραδαμάνθης Φουντουλάκης, υποναύαρχος ε.α., μιλώντας στην ΕΡΤ, διατύπωσε την άποψη ότι το βαθυσκάφος Titan ίσως να διαλύθηκε στα βάθη του Ατλαντικού Ωκεανού.

Ο υποναύαρχος ε.α. υποστήριξε ότι το γεγονός ότι για πέμπτη μέρα δεν βρέθηκε κάτι από αέρος ή θάλασσας ούτε στο βυθό, καλύπτοντας μια έκταση 22.000 τετραγωνικών μέτρων δείχνει ότι κάτι κακό συνέβη στην άβυσσο κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού.

«Το πιο πιθανό είναι ότι το σκάφος πρέπει να συνεθλίβη λόγω πιέσεως και μη αντοχής υλικού και να έχει διαλυθεί σε κομμάτια που δεν μπορούν να εντοπίσουν τα σόναρ», τόνισε ο κ. Φουντουλάκης, σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχει πάντα ζωντανή η ελπίδα για ένα θαύμα.

Σε σχέση με τις τεχνολογικές δυνατότητες του βαθυσκάφους ο κ. Φουντουλάκης ανέφερε ότι δεν είχε μηχανισμό εντοπισμού όπως έχουν τα κανονικά υποβρύχια.

Η δυσκολία με το χρώμα

Ο ίδιος εστίασε στο γεγονός ότι ο «Τιτάνας» είχε άσπρο χρώμα γεγονός που δυσκολεύει τις προσπάθειες ερευνών του σε αντίθεση με τα ερευνητικά βαθυσκάφη που είναι κίτρινα και πορτοκαλί.

«Αυτό το σκάφος είναι φτιαγμένο από υαλοβάμβακα. Είναι καινοτόμο σκάφος. Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για την αντοχή του υαλοβάμβακα», εξήγησε ο ναύαρχος ε.α., προσθέτοντας ότι «είναι θέμα φιλοσοφίας. Καμιά φορά αφήνουμε την καινοτομία να πηγαίνει μπροστά με υψηλό ρίσκο».

Δεν μπορούσαν να ανοίξουν την καταπακτή

Σύμφωνα με τον Ραδαμάνθη Φουντουλάκη ο «Τιτάνας» είναι ένα μικρό βαθυσκάφος που οι επιβάτες του δεν είχαν δυνατότητες διαφυγής με ίδια μέσα καθώς δεν μπορούσαν ούτε να ανοίξουν την καταπακτή μόνοι τους.

Ο ίδιος το περιέγραψε σαν ένα βαρέλι θαλάσσης που καθοδηγούνταν με ένα τηλεχειριστήριο παιχνιδιού.

«Το συγκεκριμένο σκάφος έχει μια καινοτομία. Δεν αυτοκαταδύεται και δεν αναδύεται. Έχει μια δική του βάση και με αυτή καταδύεται. Μετά αυτή εκτοξεύεται και μετά λειτουργεί με τέσσερις ηλεκτρικούς κινητήρες. Για να αναδυθεί πάει κάθεται στη βάση και με αυτή αναδύεται», εξήγησε, λέγοντας ότι είναι μια έξυπνη καινοτομία.

«Σενάρια υπάρχουν πολλά. Θα μπορούσαν να έχουν κολλήσει κάτω και να μην μπορούν να ξεκολλήσουν» πρόσθεσε ο ναύαρχος ε.α..