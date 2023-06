Μεγαλώνει η αγωνία για τους επιβαίνοντες του τουριστικού υποβρυχίου που χάθηκε την Δευτέρα. Το μικρό αυτό σκάφος χρησιμοποιείται για να πηγαίνει τους τουρίστες να δουν από κοντά το ναυάγιο του Τιτανικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ναυάγιο του Τιτανικού βρίσκεται σε βάθος 3.800 μέτρα (12.500 πόδια) στον πυθμένα του Ατλαντικού. Είναι περίπου 600 χιλιόμετρα (370 μίλια) από την ακτή της Νέας Γης, στον Καναδά.

Εφόσον το σκάφος εξαφανίστηκε, αμερικανικά και καναδικά πλοία και αεροπλάνα ξεκίνησαν τις έρευνες. Το υποβρύχιο εξαφανίστηκε πλέον για πάνω από μία ημέρα νωρίτερα στα ανοικτά των ακτών του νοτιοανατολικού Καναδά, ενώ μετέφερε τουρίστες για να εξερευνήσουν τα συντρίμμια του Τιτανικού, δήλωσαν αξιωματούχοι. Η αμερικανική ακτοφυλακή ανέφερε ότι στο σκάφος επέβαιναν ένας πιλότος και τέσσερις επιβάτες και ότι το σκάφος είχε τη δυνατότητα να παραμείνει βυθισμένο για 96 ώρες, αλλά δεν είναι σαφές αν βρίσκεται ακόμη κάτω από το νερό ή αν έχει αναδυθεί και δεν μπορεί να επικοινωνήσει.

Αμερικανικά και καναδικά πλοία και αεροπλάνα έχουν κατακλύσει την περιοχή περίπου 900 μίλια (1.450 χιλιόμετρα) ανατολικά του Κέιπ Κοντ, ορισμένα από αυτά έριξαν σημαδούρες σόναρ που μπορούν να παρακολουθούν σε βάθος 13.000 ποδιών (3.962 μέτρων), δήλωσε ο υποναύαρχος της αμερικανικής ακτοφυλακής Τζον Μάουγκερ στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα.

«Πρόκειται για μια απομακρυσμένη περιοχή και είναι πρόκληση η διεξαγωγή έρευνας σε αυτή την απομακρυσμένη περιοχή», δήλωσε ο Mauger. «Αναπτύσσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα για να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να εντοπίσουμε το σκάφος και να διασώσουμε τους ανθρώπους που επιβαίνουν σε αυτό», είπε. «Συνεχίζοντας απόψε θα συνεχίσουμε να πετάμε αεροσκάφη και να μετακινούμε επιπλέον σκάφη». Ο Mauger δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι έχουν απευθυνθεί επίσης σε εμπορικά σκάφη για βοήθεια.

Ακόμη, η ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίζεται το υποβρύχιο, η OceanGate Expeditions, ανέφερε σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα ότι «κινητοποιεί όλες τις δυνάμεις της» για τη διάσωση των επιβαινόντων. Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ είναι μεταξύ των επιβατών, σύμφωνα με ανάρτηση συγγενή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αμερικανική ακτοφυλακή ανέφερε νωρίτερα στο Twitter ότι ένα σκάφος στην επιφάνεια – το Polar Prince – έχασε την επαφή με το υποβρύχιο, που ονομάζεται Titanic, περίπου μία ώρα και 45 λεπτά αφότου άρχισε να καταδύεται προς την περιοχή του ναυαγίου του Τιτανικού το πρωί της Κυριακής.

Η OceanGate δήλωσε: «Είμαστε βαθιά ευγνώμονες για την εκτεταμένη βοήθεια που λάβαμε από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες και εταιρείες βαθέων υδάτων στις προσπάθειές μας να αποκαταστήσουμε την επαφή με το υποβρύχιο».

Υπερσύγχρονο είναι το υποβρύχιο που χάθηκε, ενώ καταδυόταν προς το ναυάγιο του Τιτανικού. Στον προθάλαμο έχει μια κοινή τουαλέτα και στον κυρίως χώρο δύο οθόνες με touchscreen και το χειριστήριο καθοδήγησης του υποβρυχίου.

Ο χειρισμός είναι πολύ απλός και γίνεται από ένα χειριστήριο. Ο ιδρυτής της εταιρείας αναφέρει μάλιστα, ότι ακόμη και ένας έφηβος θα μπορούσε να το πάρει στα χέρια του. Οι επιβαίνοντες είναι πέντε: ο πλοηγός, τρεις επιβάτες και ένα είδος ξεναγού.

Το όχημα ζυγίζει πάνω από 10 τόνους, έχει μήκος 6,4 μέτρα και μπορεί να καταδυθεί σε βάθος 4.000 μέτρων, περίπου 200 μέτρα περισσότερα από το βάθος όπου βρίσκεται ο «Τιτανικός». Σε περίπτωση ανάγκης οι επιβαίνοντες μπορούν να επιβιώσουν μέχρι 96 ώρες.

Οι αποστολές αυτές, κοστίζουν 250.000 δολάρια ανά άτομο, ξεκινούν από το Σεντ Τζονς του Νιουφάουντλαντ και στη συνέχεια ξεκινούν περίπου 640 χιλιόμετρα (400 μίλια) μέσα στον Ατλαντικό προς το σημείο του ναυαγίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της OceanGate.

Μεταξύ των επιβαίνοντων είναι και ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ, σύμφωνα με ανάρτηση συγγενή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Χάμις Χάρντινγκ είναι διευθύνων σύμβουλος της Action Aviation στο Ντουμπάι, εταιρείας πώλησης εμπορικών και ιδιωτικών σκαφών.

Είναι από τους λίγους ανθρώπους που έχουν ταξιδέψει στο διάστημα, καθώς συμμετείχε στην πέμπτη διαστημική πτήση της Blue Origin του Τζεφ Μπέζος την περασμένη χρονιά. Κατέχει επίσης το ρεκόρ Γκίνες για τον ταχύτερη περιήγηση στη Γη μέσω του Βόρειου και του Νότιου Πόλου, 46 ώρες, 40 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα, μέσω αεροσκάφους.

Επίσης, συμμετείχε σε εξερεύνηση στην Τάφρο των Μαριανών είναι το βαθύτερο σημείο των ωκεανών του πλανήτη και το χαμηλότερο σημείο της επιφάνειας του φλοιού της Γης, καθώς φτάνει στα 10.994 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

RMS TITANIC EXPEDITION 2023

4am start this morning on the RMS Titanic Expedition Mission 5 with @oceangateexped. The sub had a successful launch and Hamish is currently diving.

Stay tuned for further updates!

@the_explorers_club @ActionAviation0 #titanic #titansub #discovery pic.twitter.com/qVGoYeHVwd

— Action Aviation (@actionaviation) June 18, 2023