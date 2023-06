Αντιμέτωποι με ένα παράδοξο φαινόμενο είναι οι καλλιεργητές παπαρούνας στη Σλοβακία: Προσπαθούν να απομακρύνουν από τα χωράφια τους δεκάδες κύκνους που έχουν εθιστεί στα φυτά, που υπάρχουν σε μεγάλες εκτάσεις στην περιοχή του Κομάρνο.

Οι κύκνοι μπέρδεψαν τις παπαρούνες από τις οποίες παράγεται το όπιο, με την ελαιοκράμβη με αποτέλεσμα να τις τρώνε και να ζαλίζονται. Στο βίντεο που έγινε viral στο διαδίκτυο φαίνονται οι κύκνοι να καταναλώνουν το παραισθησιογόνο φυτό και έπειτα να τρεκλίζουν.

Στις εικόνες φαίνεται ότι κάποια πτηνά δεν θέλουν να απομακρυνθούν και αντιστέκονται στους αγρότες και στις τοπικές αρχές που επιχειρούν να τα βοηθήσουν, απομακρύνοντάς τα.

Swans in Slovakia found a poppy field and munched on the opium-producing plants to their hearts’ content for months 🦢 pic.twitter.com/RlhCpJxTis

— DW News (@dwnews) June 15, 2023