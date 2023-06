Τα πτώματα τεσσάρων ανθρώπων, που πιστεύεται ότι πρόκειται για δύο ενήλικες και δύο παιδιά, βρέθηκαν σε διαμέρισμα στο δυτικό Λονδίνο σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Μετά τον εντοπισμό των τεσσάρων σορών, οι Αρχές ξεκίνησαν αμέσως έρευνα για την ταυτοποίησή τους, ενώ πιστεύεται πως και οι τέσσερις προέρχονται από την ίδια οικογένεια.

Ο άνδρας και η γυναίκα πιστεύεται πως ήταν περίπου 30 ετών, και τα παιδιά 11 και 3 χρονών.

Οι αστυνομικοί εισήλθαν στο διαμέρισμα έπειτα από κλήση των γειτόνων, οι οποίοι εξέφρασαν ανησυχίες για την κατάσταση των ενοίκων.

Two Children, Man, Woman Found Dead In London Flat

The bodies of four people, including a three-year-old boy and a girl aged 11, were on Friday discovered at a flat in London.

According to Dailymail on Saturday, the Metropolitan Police were called to the address in Hounslow on… pic.twitter.com/5gpCFkr1eo

